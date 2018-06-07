fb與四華企合作 被揭共享用戶數據 華為稱周內終止

美國社交網站龍頭facebook周二證實，它與至少四家中國電子公司有數據共享的夥伴關係，包括美國情報人員對之懷有敵意的手機製造巨頭華為，這些華企可取得facebook用戶的個人資料。facebook宣稱將於本周內結束與華為的合作關係。華為昨回應稱，華為從未收集或儲存facebook用戶的資料。 總部設於加州的facebook表示，華為可以取得facebook的用戶數據，以利facebook的應用程式(app)在其生產的智能手機上執行。facebook負責移動合作業務的主管瓦雷拉說，facebook與許多其他美國科技公司一樣，和中國製造商合作，把他們的服務整合納入這些手機中。他說：「由於國會的關切，我們希望釐清，與華為共享的數據保存在華為的手機而不是伺服器上。」 2010年起已合作 瓦雷拉表示，facebook和中國電子產品公司包括電腦生產商聯想集團、智能手機製造商廣東歐珀移動通信有限公司(Oppo)和電子產品綜合企業TCL集團之間，也有取得客戶資料的協議。facebook與華為及這三家公司的協議至少可以追溯到2010年。facebook的領導層稱，與中國公司達成協議，授予它們共享數據權限，可獲取設備用戶和所有朋友的詳細訊息，包括工作和教育經歷、感情狀態和喜好。 facebook發言人說，facebook從2007年起與大約六十家設備生產商達成數據合作協議，除了上述中國設備生產商外，還包括亞馬遜、蘋果、黑莓和三星等。以便這些生產商在自家設備上整合facebook的服務。發言人聲稱，截至周二，這些合作協議有一半以上已經終止，並計畫在本周內結束與華為的數據分享合作關係。然而，他並未提及將於何時結束與上述其餘三家中國公司的合作。 美國情報人員對華為抱有敵意，視之為國安威脅。2012年美國國會調查員報告聲稱，華為可能被利用來監視美國電訊網絡。美國參議院情報委員會副主席沃納周二說：「對於華為的疑慮不是新聞。我期望更了解facebook如何確保它的用戶資訊不會被傳送到中國的伺服器。」 華為稱無儲存資料 facebook表示，公司和電話製造商簽訂的合約對於如何處理客戶數據，設下嚴格的限制。對於與華為的合作，facebook發言人辯稱，會由一名管理人員和一名工程師在應用程式設置前加以審核，確保數據未儲存在設備公司的伺服器上。facebook並說，公司未獲悉手機製造商有任何濫用隱私的行為。瓦雷拉宣稱，facebook與四華企的所有合作，「從一開始就是受控的」，所有的產品都經過facebook批准。昨晚，華為方面對澎湃新聞記者表示，華為與facebook合作開發使用者服務，從未收集或存儲facebook用戶的資料。 來源：星島日報

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