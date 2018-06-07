郭台銘：考慮合夥人制留住人才

今年是富士康進入大陸30周年，富士康董事長郭台銘昨天出席集團主辦的「實體經濟與數字經濟融合發展高峰論壇」時表示，富士康下一個規劃是30年的規劃，培養年輕人作為接班人。談及富士康選擇在A股上市一個原因，他說，內地員工很難拿到台股股票。工業富聯上市後，會馬上發行員工持股激勵計劃，激勵人才。他還表示，未來富士康可能會考慮合夥人制度。「富士康上市就是要給員工順理成章拿到股票，留住人才。」 郭台銘表示，未來中國經濟要騰飛，實體經濟加數字經濟融合很重要。進入內地30年後，富士康處於實體經濟和工業互聯網的深度融合轉型期。實體經濟提倡的是「＋互聯網」。「德國總理默克爾訪問深圳時說這就是中國的硅谷。我在20年前就看到了。」 中美市場須保持平衡 中美貿易摩擦令製造業企業受到影響，未來富士康如何平衡智能製造的產業佈局？郭台銘說，全球兩大市場中國和美國，無論商業、工業還是農業企業都無法忽視這兩大市場，必須要保持平衡。他指富士康已在美國設廠，6月底將動土剪綵。 郭台銘特別助理胡國輝認為，中美兩國需求不同，但是同時又是世界上最大的兩個電子消費品國家。作為製造業企業，若想取得成功，這兩個國家都必須深耕，不可以選一個而不選另外一個。他說，富士康未來將繼續推進工業互聯網生態體系，用九個字來形容：雲移物大智網＋機器人(「雲」指雲計算，「移」指移動訊息，「物」指物聯網，「大」是大數據，「智」是人工智能，「網」是工業互聯網)。 來源：香港文匯報

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