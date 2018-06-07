去年16家企業赴港上市籌616億 海通國際領銜16家中資券商參與承銷

「美團最早9月份赴港上市」。「小米赴港上市漸近」、「海底撈要在港交所上市了！」如果在網頁搜索「赴港上市」，恐怕會被這些詞條刷屏。 近年來， 內地企業赴港上市越來越多，而這其中又有不少企業的募資規模較大，頗受市場關注。對於承銷商來說，大規模募資也帶來可觀的承銷費。 據《證券日報》記者梳理數據統計顯示，2017年以來，赴港上市的內地公司數量共計16家，因在港上市聯席承銷的情況較為普遍，共有47家主承銷商參與到保薦工作之中。其中招銀國際融資、農銀國際證券和建銀國際金融擔任主承銷商的IPO項目最多，各為8家。 47家承銷商參與保薦 據《證券日報》記者了解，在港上市與在A股上市的承銷模式有所不同。A股上市的承銷商多為一家券商，而多數在港上市的公司會聘用多家承銷商擔任保薦工作。數據顯示，2017年至今，共有47家承銷商參與了16家H股上市的保薦工作。 其中，五成承銷商為中資企業，例如，位列承銷項目數量第一的農銀國際證券，成立於1995年，是農業銀行旗下農銀國際控股的全資附屬公司。據農業銀行2017年年報顯示，截至2017年12月31日，農銀國際控股總資產377.61億港元，淨資產71.43億港元，2017年全年實現淨利潤13.35億港元，投行業務持續發展，利潤大幅增長。 具體來看，擔任這16個H股IPO項目的承銷商中，招銀國際融資、農銀國際證券和建銀國際金融承銷數量並列第一，均完成了8家H股IPO項目；海通國際證券位列第二，承銷7個IPO項目，中銀國際亞洲、中金香港證券、工銀國際證券並列第三，均承銷5家H股IPO項目；交銀國際證券則完成4個項目。 上述數據中值得關注的是，排名靠前的8家承銷商均為中資企業，中資背景分別為招商銀行、農業銀行、建設銀行、海通證券、中國銀行、中金公司、工商銀行和交通銀行。中資公司在H股IPO上市項目中表現突出。 此外，中泰國際證券、招商證券(香港)、華泰金融控股(香港)、國泰君安證券(香港)、廣發證券(香港)分別擔任2家H股IPO項目承銷商，也屬排名靠前的中資承銷商。 也有不少內地企業選擇外資承銷商擔任H股IPO保薦工作，例如摩根士丹利亞洲承銷了3家H股IPO項目，摩根大通證券(亞太)、首控證券、UBS AG香港分行等外資公司分別有2個項目，這些外資承銷商表現較為突出。 海通國際證券承銷7個項目從券商角度來看，共有16家中資券商參與到H股IPO上市承銷當中，其中海通國際的承銷數量最多，共有7個IPO承銷項目。 據《證券日報》記者了解，海通證券的海外業務在國內券商中一直處於領先位置，目前海通證券的海外業務的經營主體主要是海通國際證券。據海通證券2017年年報顯示，海通國際證券投行業務繼續保持領先，股權融資金額排名在港中資投行排名第一。同時，海通國際證券正在進一步推進國際金融資源的整合，例如完成了印度市場近十年來最大的私營企業IPO項目；美國和英國業務的後續整合也已經啟動。海通證券的海外戰略布局正在不斷優化，且業務走在行業前列。 其次是中金香港，在中資券商中位列第二，有5個H股IPO項目；華泰金融控股(香港)、國泰君安(香港)、廣發證券(香港)、招商證券(香港)、中泰國際分別有3個項目，並列第三，排名靠前。 不難看出，這些中資券商均為內地龍頭券商旗下全資子公司，龍頭券商在發力香港和海外業務上已稍有成績。 另一方面，赴港上市IPO項目因其首發募集資金額較大，或為承銷商帶來收入增量。Wind數據顯示，今年以來，共有54家企業在A股上市，共募集資金518.86億元，平均募資金額為9.61億元。而據東方財富Choice數據顯示，2017年以來的16家赴港上市公司的集募資金合計615.98億港元，平均募資金額為38.5億港元。照此計算，擔任赴港上市項目的承銷商將獲得非常樂觀的收入。 來源：證券日報 本報見習記者 王思文

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