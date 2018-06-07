【IPO追蹤】維信金科(02003-HK)今招股 劉央入局

內地線上消費金融服務供應商維信金科(02003-HK)今日(7日)公開招股，擬發售6857.18萬股股份，香港發售685.72萬股，招股價每股20元至23元，集資最多15.78億元，每手200股，入場費4646.35元。股份將在6月12日定價，6月21日掛牌，瑞信、高盛及摩根大通為聯席保薦人。

公司共引入兩名基礎投資者，包括中化集團子公司中國對外經濟貿易信託有限公司，以及中信資本的臻益(Infinite Benefits Ltd.)。據市場消息指，維信金科國際配售已錄得足額認購。

據初步上市申請文件，維信金科在上市前進行4輪融資，過去五年引入多名重量級投資者，包括有「女股神」之稱的西澤投資主席劉央，由2012年起開始入股，共斥資逾1.55億元，累計持有8.1%股權。劉央參與首三輪融資，其入股平均價僅約5.84元，以招股價上限計，劉央賬面賺6億元，劉央更出任該公司非執董。不過維信金科仍處於虧損，2015至17年累計蝕逾18.6億人民幣。

維信金科其他上市前投資者，包括中信資源(01205-HK)主席郭炎及其太太，共持股11.84%股權；網龍(00777-HK)主席劉德建、網龍前首席財務官胡澤民、私募基金TPG、童靈偉等。維信金科亦引入兩名基礎投資者，分別為中信資本認購7,800萬元；中國對外經易信託公司認購2000萬美元(約1.56億元)，共2.34億元，設6個月禁售期。

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