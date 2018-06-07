美股盤後─利率走高 帶動銀行股上漲 道瓊大舉收高346點

由於利率走高帶動銀行股上漲，美國股市週三大舉收高，道瓊再度站上 25000 點大關。波音股價上漲 3.2%，亦推升了大盤指數。



道瓊工業平均指數收高 346.41 點或 1.40% 至 25146.39。

Nasdaq 指數收高 51.38 點或 0.67% 至 7689.24。

S&P 500 指數收高 23.55 點或 0.86% 至 2772.35。

費城半導體指數收高 9.43 點或 0.66% 至 1437.94。

美國 10 年期債券殖利率週三上升至 2.98%。歐洲央行暗示將逐步結束資產購買計畫，歐洲殖利率上升，美國殖利率亦隨之走高。

殖利率上升，帶動了銀行股上漲。摩根大通，美國銀行及摩根士丹利股價均上漲逾 2%。

科技股收復早場跌幅，推升 Nasdaq 指數創新高點。

科技股近來大幅上漲，過去一個月，上漲逾 6%，並創新高點。

分析師說，過去幾年，科技股表現像防禦類股。現在因擔憂全球經濟成長減緩，海外數據均顯示美國以外地區經濟減緩，近來科技股表現轉佳。

擔憂美國與主要貿易夥伴爆發貿易戰，近來亦推升了科技股上揚。

墨西哥 -- 美國主要貿易夥伴之一 -- 週二公布提高關稅，目標鎖定美國商品，如豬肉，乳酪與鋼。因上週川普政府對歐盟，墨西哥與加拿大祭出了鋼鋁關稅。

加拿大外長說，加國計畫課徵相同關稅。歐盟亦威脅採取報復行動。

分析師說，目前不但沒有針對鋼鋁關稅達成協議，還增加了更多關稅。原以為美國提高關稅是為了要促使他們與美國協商，結果却引來更多關稅。希望情況不要失控。