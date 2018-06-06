中國光伏行業協會組織光伏領軍企業家代表拜會國家能源局

近日國家發改委等三部委聯合下發《關於2018年光伏發電有關事項的通知》(發改能源〔2018〕823號，以下簡稱“823號文”)後，行業反響強烈。

應企業要求，2018年6月6日，中國光伏行業協會組織包括協會理事長、天合光能董事長高紀凡，協會副理事長、全國人大代表、陽光電源董事長曹仁賢，全國人大代表、通威集團董事長劉漢元，協會副理事長、隆基綠能董事長鍾寶申，協會副理事長、晶科能源董事長李仙德及協會副理事長、阿特斯陽光電力副總裁熊海波等企業家赴國家能源局，反映和匯報823號文件出台對行業的影響併提出有關建議。

受國家能源局綦成元副局長委託，新能源和可再生能源司李創軍副司長與企業家代表進行了座談，介紹了文件出台的相關背景及今後一個時期能源局在光伏方面擬開展的工作。李創軍副司長表示，光伏是未來能源變革的主力軍，能源局發展中國光伏行業的決心沒有動搖，願意與企業一道，為促進中國光伏行業健康可持續發展共同努力。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)