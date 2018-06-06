吉利汽車(00175-HK)5月總銷量為123068部 同比增61%

吉利汽車(00175-HK)公布，集團於2018年5月的總銷量(包含集團擁有50%權益的合營企業所銷售領克品牌汽車的銷量)為123,068部，較去年同期增長約61%。與2018年4月相比，2018年5月的總銷量減少約4%，因該月為全年傳統銷售淡季之一。

集團2018年5月的出口量按年增長約七倍至1,663部。於2018年5月，集團於中國市場的總銷量為121,405部，較去年同期增長約59%。2018年首5個月的總銷量為638,181部，較去年同期增長約44%，併達至集團2018年全年銷量目標1,580,000部的40%。

於2018年5月，集團「新帝豪」車型及「遠景」轎車的銷量分别為20,288部及11,489 部。集團運動型多用途車型「Geely Boyue」(吉利博越)的銷量為21,292部。集團跨界運動型多用途車型「Emgrand GS」(帝豪GS)的銷量為12,777部。集團A+級轎車車型「Emgrand GL」(帝豪GL)的銷量為12,822部。集團運動型多用途車型「Vision SUV」(遠景SUV)的銷量為10,285部。

於2018年5月，集團「領克01」車型的銷量為9,234部。

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