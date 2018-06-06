阿里旗下菜鳥將領投117億港機場建物流中心

阿里巴巴公布，旗下菜鳥網絡將牽頭投資約15億美元(約117億港元)，在香港國際機場建設一個世界級的數碼化物流中心。

菜鳥將與中國航空集團、圓通速遞成立合資公司建設營運該中心，持股比例分別為51%、35%及14%。

這一物流中心將採用最領先的環保標準以及最尖端的科技，例如自動化倉儲及溫度控制解決方案。中心預計將於2023年投入使用，總樓面面積預計達38萬平方米，包括空運貨物處理中心、分揀中心及訂單履行中心等。該中心可高效地處理每年數千萬件的包裹，預計該中心以最高設計容量全面投入運作時，每年將為香港國際機場帶來額外約170萬公噸的航空貨運量。

此舉是菜鳥擴展及加強其全球物流網絡佈局的重要一環。上週，菜鳥剛宣布計劃在迪拜、杭州、吉隆坡、列日（比利時）和莫斯科五大城市打造世界級物流樞紐。此次新增的香港樞紐將是菜鳥全球物流網絡的又一里程碑，亦反映阿里巴巴持續踐行投入千億元人民幣建設國家智能物流骨干網的承諾，務求於內地實現24小時送達、全球72小時送達。

目前，菜鳥已在香港設有三大全球訂單履行中心(GFC)，由合作伙伴負責運營。此外，菜鳥於上月在香港與比利時之間開設了固定的電商專屬航線，這是繼今年稍早開通杭州——莫斯科航線後，第二條電商專屬的洲際航線。

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