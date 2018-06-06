全球首例3D打印人類眼角膜問世 多家上市公司加緊布局

5月30日，英國紐卡斯爾大學研究人員在《實驗性眼研究》雜志上報告，他們混合健康人士所捐贈的眼角膜幹細胞、藻酸鹽和膠原蛋白，製造出能用於3D打印的“生物墨水”，利用3D打印技術在不到10分鍾的時間里成功打印出人工眼角膜，且打印出的眼角膜里，其幹細胞擁有繼續發育的功能。

根據世界衛生組織相關數據，世界上有超過1000萬人的眼盲是由角膜病引起，為導緻眼盲的第二大原因，僅次於白内障，而其中80%可以通過角膜移植手術脫盲。我國角膜病緻盲患者約400萬人。由於我國角膜供體資源匮乏，角膜移植總量少，每年僅有約5000名患者得到有效治療。

機構預測，角膜修復材料剛需患者每年新增7萬人左右，存量患者約為200萬左右，角膜值片價格約為1.5萬元，剛需市場空間至少為10億元，再疊加部分存量患者人群的滲透，整體市場空間可達百億元。

A股上市公司中，一些公司開始在人工角膜及關聯領域開始布局。作為眼科龍頭的愛爾眼科(300015-CN)在2018年一季報中披露，公司新成立愛爾眼科角膜病研究所，在角膜移植等四大方向進行研究。康弘藥業(002773-CN)的康柏西普滴眼液KH906已經獲批臨床，有望用於角膜移植術後誘發的新生血管治療。

來源：上海證券報

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