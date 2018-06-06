康臣葯業(01681-HK)玉林廠區短暫停產維修 料本月中復產

康臣葯業(01681-HK)公布，旗下附屬玉林製藥集團位於玉林市中心城區的老生產廠區，由今年5月1日至6月中旬暫停生產，以便對整體生產設備，以及對主要生產流程進行整改。維修整改工作亦包括對鍋爐及污水處理系統進行維修改造，令生產過程更符合GMP及環保要求。

由於玉林製藥集團已經有計劃把所有生產線搬遷到新廠區，有關的維修整改工作只屬短中期措施，務求在新廠區完成建設之前，確保老廠區的生產效率，並不牽涉重大資本性開支。目前的維修整改工作已接近完成，預計玉林製藥集團的老生產廠區將於6月14日起全面恢復生產。

上述的老生產廠區的設備使用年期比較長，加上銷售增長而增加生產量，以致廠區設備的使用密度增加，導致各項日常維修的工作量亦相應增加，對生產計劃進度帶來不同程度的影響。

該公司認為，於老廠區暫停生產期間，儘管玉林製藥集團預先準備增加了產成品庫存供應，但由於實際維修整改工作所需時間比預計為長，產品供應受到不同程度的影響。董事會認為玉林製藥集團本次短暫停產，對玉林製藥集團的業務及財務狀況並不會產生重大不利影響，

公司估計只會令玉林製藥集團於2018年度上半年的銷售增長率比去年同期可能有所放緩。董事會將會視乎實際情況，按照相關上市規則的要求適時披露資料，包括但不限於於中期報告披露玉林製藥集團的發展情況。

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