中興(00763-HK)傳簽訂和解協議 解除美商務部禁令

路透引述消息人士稱，中興通訊(00763-HK)與美國商務部已經原則上同意簽署協議，中興須支付14億美元，令到美國商務部取消對中興的禁令，使公司業務回復正常。

美國商務部發言人回應稱，未與中興達成或簽訂具體協議。

消息人士指出，中興同意支付10億美元(78億港元)罰款，以及交付4億美元保證金，交由第三方託管予託管人，作為日後倘若違反協議時被沒收的罰款。協議其他條款與路透上周五報道的內容相同。

根據協議，中興要在不設限下，讓美方到廠內查核，以核實美國賣出的零件，是用於中興通訊；中興亦要在網站上公布使用美國零件的數目，並要在30日內改組董事會及管理層。

美國商務部並會修改將去年的和解協議，將中興去年繳交的3.61億美元民事罰款，計入新協議，令總數達至17億美元，但這份修改後協議尚未簽署。



中興因違反美國對伊朗及北韓的制裁，以及未履行去年與美國商務部達成的和解協議，4月被美國禁止購買美國高科技零部件及服務7年。

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