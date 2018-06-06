【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股 Nasdaq 昨日在蘋果、亞馬遜等科技類股帶動下，再度創下歷史新高，台股電子類股受到激勵，帶動台股站上近五個月高點，收盤台股上漲 0.92%；籌碼面，外資在期現貨部位大幅買超，外資現貨部位買超 103.19 億元，期貨部位買超約當現貨部位 180 億元，三大法人現貨部位買超 134.49 億元。

《國際金融市場焦點分析》

週二美國公布 ISM 服務業指數為 58.6，再度優於預期，顯示美國經濟成長力度依舊強勁，在科技股蘋果、Netflix 與亞馬遜股價上漲帶動下，Nasdaq 指數再度創新收盤高點，不過美國與主要貿易夥伴的貿易緊張關係尚未解決，使得道瓊及標普 500 指數相對受到壓抑；義大利總理 Conte 表態留歐意願，歐元反轉早盤頹勢上漲，英鎊在服務業 PMI 優於預期下，在主要非美貨幣中表現最佳。

《國際商品市場焦點分析》

隨著 OPEC 會議即將召開，原油投機多單紛紛退場，WTI 期貨在連續三個交易日重挫後，週二早盤原本在 65 美元之上整理，不過歐洲時段賣壓突然湧現，期價再度下挫並逼近 64 美元，晚間美股開盤後，低接買盤進場，油價收盤扭轉跌勢反而上漲超過 1%；美國經濟數據優異但無法支撐美元進一步走揚，金價獲得反彈契機收漲，但仍持續於低檔整理，後續走勢須看能否再度站回 1300 美元關卡。

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