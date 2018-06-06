[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊

06月05日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/05 麗正、東訊、中環、華泰、錸德、智寶、隴華、大立光、星通、和鑫、嘉聯益、鈞寶、杜康-DR、陽光能源-DR 06/04 三洋紡、麗正、中環、華泰、錸德、智寶、威盛、志聖、大立光、德律、鈺德、玉晶光、鈞寶、杜康-DR 06/01 嘉裕、三洋紡、麗正、華泰、茂矽、錸德、強茂、一詮、融程電、泰金寶-DR、杜康-DR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 06月份累計次休市：02、03、09、10、16、17、18、23、24、30 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1417 嘉裕 01 01 1472 三洋紡 02 01、04 2302 麗正 03 01、04、05 2321 東訊 01 05 2323 中環 02 04、05 2329 華泰 03 01、04、05 2342 茂矽 01 01 2349 錸德 03 01、04、05 2375 智寶 02 04、05 2388 威盛 01 04 2424 隴華 01 05 2467 志聖 01 04 2481 強茂 01 01 2486 一詮 01 01 3008 大立光 02 04、05 3025 星通 01 05 3030 德律 01 04 3049 和鑫 01 05 3050 鈺德 01 04 3406 玉晶光 01 04 3416 融程電 01 01 6153 嘉聯益 01 05 6155 鈞寶 02 04、05 9105 泰金寶-DR 01 01 911616 杜康-DR 03 01、04、05 9157 陽光能源-DR 01 05 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 39 附記：05月份注意股票及次數 1217 愛之味 (01)、 1417 嘉裕 (03)、 1419 新紡 (03)、 1440 南紡 (01) 1526 日馳 (01)、 2314 台揚 (01)、 2323 中環 (01)、 2327 國巨 (09) 2329 華泰 (01)、 2338 光罩 (03)、 2342 茂矽 (02)、 2349 錸德 (09) 2444 友旺 (01)、 2456 奇力新 (04)、 2375 智寶 (01)、 2388 威盛 (06) 2402 毅嘉 (01)、 2415 錩新 (01)、 2430 燦坤 (01)、 2444 友旺 (02) 2456 奇力新 (10)、 2478 大毅 (08)、 2486 一詮 (01)、 2492 華新科 (07) 2499 東貝 (01)、 2539 櫻花建 (01)、 3008 大立光 (05)、 3016 嘉晶 (07) 3026 禾伸堂 (09)、 3049 和鑫 (01)、 3090 日電貿 (17)、 3406 玉晶光 (08) 3416 融程電 (02)、 3504 揚明光 (06)、 3519 綠能 (04)、 3536 誠創 (01) 3661 世芯-KY (05)、 3708 上緯投控 (03)、 4190 佐登-KY (02)、 4725 信昌化 (03) 5203 訊連 (01)、 5469 瀚宇博 (02)、 6153 嘉聯益 (08)、 6155 鈞寶 (01) 6225 天瀚 (05)、 6449 鈺邦 (07)、 8163 達方 (05)、 8213 志超 (01) 8261 富鼎 (04)、 8463 潤泰材 (02)、 9103 美德醫療-DR (03)、 9105 泰金寶-DR (02) 910708 恒大健-DR (02)、 911616 杜康-DR (22)、 9157 陽光能源-DR (02)、 9958 世紀鋼 (04)