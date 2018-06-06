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[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊
※來源：台灣證券交易所

06月05日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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06/05  麗正、東訊、中環、華泰、錸德、智寶、隴華、大立光、星通、和鑫、嘉聯益、鈞寶、杜康-DR、陽光能源-DR
06/04  三洋紡、麗正、中環、華泰、錸德、智寶、威盛、志聖、大立光、德律、鈺德、玉晶光、鈞寶、杜康-DR
06/01  嘉裕、三洋紡、麗正、華泰、茂矽、錸德、強茂、一詮、融程電、泰金寶-DR、杜康-DR
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06月份累計次休市：02、03、09、10、16、17、18、23、24、30

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1417   嘉裕        01  01
1472   三洋紡      02  01、04
2302   麗正        03  01、04、05
2321   東訊        01  05
2323   中環        02  04、05
2329   華泰        03  01、04、05
2342   茂矽        01  01
2349   錸德        03  01、04、05
2375   智寶        02  04、05
2388   威盛        01  04
2424   隴華        01  05
2467   志聖        01  04
2481   強茂        01  01
2486   一詮        01  01
3008   大立光      02  04、05
3025   星通        01  05
3030   德律        01  04
3049   和鑫        01  05
3050   鈺德        01  04
3406   玉晶光      01  04
3416   融程電      01  01
6153   嘉聯益      01  05
6155   鈞寶        02  04、05
9105   泰金寶-DR   01  01
911616 杜康-DR     03  01、04、05
9157   陽光能源-DR 01  05
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總累計次數         39

附記：05月份注意股票及次數

1217   愛之味    (01)、 1417   嘉裕     (03)、 1419   新紡        (03)、 1440   南紡      (01)
1526   日馳      (01)、 2314   台揚     (01)、 2323   中環        (01)、 2327   國巨      (09)
2329   華泰      (01)、 2338   光罩     (03)、 2342   茂矽        (02)、 2349   錸德      (09)
2444   友旺      (01)、 2456   奇力新   (04)、 2375   智寶        (01)、 2388   威盛      (06)
2402   毅嘉      (01)、 2415   錩新     (01)、 2430   燦坤        (01)、 2444   友旺      (02)
2456   奇力新    (10)、 2478   大毅     (08)、 2486   一詮        (01)、 2492   華新科    (07)
2499   東貝      (01)、 2539   櫻花建   (01)、 3008   大立光      (05)、 3016   嘉晶      (07)
3026   禾伸堂    (09)、 3049   和鑫     (01)、 3090   日電貿      (17)、 3406   玉晶光    (08)
3416   融程電    (02)、 3504   揚明光   (06)、 3519   綠能        (04)、 3536   誠創      (01)
3661   世芯-KY   (05)、 3708   上緯投控 (03)、 4190   佐登-KY     (02)、 4725   信昌化    (03)
5203   訊連      (01)、 5469   瀚宇博   (02)、 6153   嘉聯益      (08)、 6155   鈞寶      (01)
6225   天瀚      (05)、 6449   鈺邦     (07)、 8163   達方        (05)、 8213   志超      (01)
8261   富鼎      (04)、 8463   潤泰材   (02)、 9103   美德醫療-DR (03)、 9105   泰金寶-DR (02)
910708 恒大健-DR (02)、 911616 杜康-DR  (22)、 9157   陽光能源-DR (02)、 9958   世紀鋼    (04)
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