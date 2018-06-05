聯康生物科技(00690-HK)就阿卡波糖片項目與百奧藥業訂立戰略合作協議

聯康生物科技(00690-HK)公布，於2018年6月5日，北京博康健基因科技有限公司(為公司的全資附屬公司)與北京百奧藥業有限公司訂立共同開發與市場推廣阿卡波糖片項目戰略合作協議。北京百奧藥業將按照協議約定投入資金以購入部份阿卡波糖片産品權益併享有未來營銷收益，而雙方將共同承擔項目研究的相關費用；同時，集團作為上市許可持有人，需要承擔阿卡波糖片上市前申報註冊的管理工作併組織上市後生産及銷售工作，而北京百奧藥業亦需負責産品上市後指定省份的市場推廣工作。

阿卡波糖片為口服抗糖尿病藥物，屬於α-葡萄糖甘酶抑製劑的類别，已被納入國家醫保目錄甲類，主要用於治療II型糖尿病。其目標對象為出現糖尿病前期症狀併需要及早治療的患者，以及病情受到控製的餐後高血糖症患者。阿卡波糖適用於飲食富含碳水化合物的亞洲人，其市場價值極為龐大，達32億美元，作為治療II型糖尿病小分子藥物，阿卡波糖在中國的競爭對手微乎其微。

集團於2017年已完成項目的工藝製備審查及藥學階段研究工作，近期將啓動生物等效性研究(BE研究)，預計於2019年上半年提交新藥申請。集團於項目研究進度領先，就目前同品種在研項目中，有望成為第一批申報有關藥品生産批文的企業。

北京百奧藥業與北京陽光諾和藥物研究有限公司同屬北京卡威生物(集團)醫藥科技有限公司，兩家公司分别為其GMP原料藥和製劑生産平台及藥品研究及開發平台。北京百奧藥業緻力於科技創新及産業化，專業生産蚓激酶等蛋白質多肽類藥物。是次合作為集團與北京陽光諾和自2016年12月1日公布簽訂多種藥物共同開發協議中第一項落地項目，併就未來項目發展定立明確計劃。

董事會相信本次合作可充分結合集團於代謝類藥品的研發經驗以及北京百奧藥業於生物製藥領域的成果，達緻協同效應。

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