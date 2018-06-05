穆迪將中國壽險行業的展望從負面調整為穩定

6月5日，穆迪投資者服務公司已將中國(A1/穩定)人壽保險行業的展望從負面調整為穩定。

“展望調整反映了，我們預計當前經濟體系整體槓桿率的上升勢頭趨緩、産品組合向更可持續的方向轉型，以及投資配置向高風險資産傾斜的情況緩和等因素，將可防止未來12個月至18個月中國壽險公司的信用質量進一步惡化。”穆迪副總裁、高級信用評級主任朱茜表示。

穆迪在剛剛發表的報告《中國人壽保險業：産品結構改善和資産風險趨穩使得展望調整為穩定》中作出上述分析。穆迪在報告中指出，政府的經濟政策將依然側重於遏製槓桿以及提高經濟增長的質量和強度。

“2018年壽險公司的保費增速將下降，但穩定的經濟增長、較低的保險滲透率和推動長期保險産品的舉措可支持保險需求。” 朱茜補充道。

穆迪還指出，壽險公司産品組合和投資組合的風險正在減退。具體而言，大型保險公司引領的壽險業將加快産品結構向長期儲蓄型及保障型産品轉型。續保保費在總保費中的佔比有所增加，從而提供更穩定的未來現金流入。

穆迪表示，萬能險的保費增長大幅回落也改善了壽險行業的長期流動性狀況。過去萬能險在中國通常包裝成短期儲蓄型産品。壽險公司也已放緩高風險資産(包括另類投資)的配置，這反映了監管趨緊和利率上升的影響。

穆迪指出，未來12個月至18個月，壽險公司的盈利能力將維持穩定，而償付能力指標將保持穩健。較低的投資收益率會影響盈利能力，但承保利潤改善可抵消負面影響。壽險産品結構持續向利潤率更高的保障型産品轉型，這將帶來資本緩衝和更高的承保利潤。

此外，保險業的總體償付能力充足率將依然穩健，原因是負債評估利率上升降低了準備金計提要求。

而以風險導向的償付能力監管體系(“償二代”)的最新要求，將強化壽險行業的資本及財務管理能力。

盡管對壽險行業的展望調整為穩定，但穆迪表示，剛開始産品結構轉型的保險公司(通常是較小型的保險公司)，其盈力能力和資本狀況將繼續面臨更高挑戰。

來源：中國證券網

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