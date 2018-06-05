【華冠投顧】林驛銘:台股漲多高檔震盪，守住11100點!族群輪動!

美股昨晚全數上漲，台股卻開高震盪走低由紅翻黑，尾盤靠台積電拉台，指數僅小跌 9 點，以 11100 點作收，成交量 1625 億元，價跌量增格局。

台股昨日大漲，今日出現漲多震盪格局，盤面結構上以金融指數上漲 0.66% 撐盤，電子指數跌 0.12%，傳產指數跌 0.31%，OTC 指數跌 0.43% 跌幅最重! 族群方面焦點: 之前強勢族群被動元件，矽晶圓，MOSFET 等成為落難族群，包括被動元件的國巨 (2327)，禾伸堂(3026)，華新科(2492)，智寶(2375)，凱美(5317)，蜜旺實(8043) 等跌幅逾 4%。矽晶圓的中美晶 (5483) 股價跌停板 122.5 元，漢磊 (3707)，嘉晶(3016)，合晶(6182)，台勝科(3532)，環球晶(6488) 等股價下跌作收。MOSFET 的杰力 (5299)，尼克森(3317)，大中(6435)，富鼎(8261) 等也同樣下挫。不過這些族群並未走空，只不過漲多震盪。今強勢族群轉向光學鏡頭，聯一光 (3441)，今國光(6209)，新鉅科(3630) 等漲停板，光碟廠錸德 (2349) 盤中漲停到 19.65 元創新高，鈺德 (3050) 再創新高，中環 (2323) 則再強攻漲停創高；LED 族群今有走出營運谷底的味道，晶電 (2448) 帶頭大漲 7%、隆達 (3698)，泰谷(3339) 等漲停。其它強勢個股包括錩新 (2415)，系微(6231)，同亨(5490)，雷虎(8033)，麗正(2302)，兆遠(4944)，撼訊(6150)，信音(6126) 以及康控 KY(49433)等。

台股漲多高檔震盪，量能未退，換手再上，盤面族群遍地開花，漲多休息，資金轉進全新族群，輪動輪漲，操作建議: 漲多不追，鎖定低基期族群起漲個股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估