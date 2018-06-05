麥咖啡宣布2020年競選美國總統 目的是服務幣圈

防毒軟體 McAfee 之父、數位貨幣的狂熱支持者 John McAfee 昨日（6 月 4 日）在推特中宣布，他將在 2020 年競選美國總統！

John McAfee 表示，競選總統也是為了與他推動數位貨幣的角色聯繫起來，「為我們提供最終競選的平台，這將更好的服務於加密社區。」

2016 年 McAfee 就曾競選過美國總統，不過他最終敗給了前新墨西哥州州長 Gary Johnson，未獲自由黨總統候選人提名。

McAfee 似乎的確醉翁之意不在酒，因為他對此次的總統競選並不抱有期望，但他認為此次競選會給他一個說真話的機會。

幾小時後，McAfee 再發推文稱：

不要以為我有獲勝的機會，我並不這樣認為。但真正改變美國的不是總統，而是選出一個總統的過程。

這位傳奇人物近日來備受媒體關注，因為 5 月末時他在 Twitter 表示，將在 26 天內發行一種名為「McAfee 兌換單位（McAfee Redemption Unit）」的基於加密技術的法幣，稱它與區塊鏈聯通，可兌換、可轉換、可收藏。McAfee 還提供了單位為 1、5、10、20、50、100 和 500 不同單位的 McAfee 兌換單位正反面樣圖。該消息當時就在 Twitter 上轟動一時。

McAfee 是一位不折不扣的傳奇人物。他年輕時吸毒多年，帶領 McAfee 公司在那斯達克上市後身家過億，但在人生巔峰時卻選擇辭職「隱居」，在成為槍殺鄰居嫌犯後甚至走上逃亡之路。

近年來，McAfee 轉行挖掘比特幣，並藉此東山再起。他的公司 MGT 資本投資公司在去年 5 月已獲得融資再買 1000 台比特幣採礦電腦，每月挖掘比特幣數量將從 100 增至 225 個，目標是成為全球最大比特幣採礦公司。