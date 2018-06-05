【異動股】傳媒板塊走勢逆轉 元隆雅圖(002878-CN)漲超6%

今日，傳媒板塊走勢逆轉;午後，板塊内多隻個股翻紅走強。截至發稿，元隆雅圖(002878-CN)漲6.04%報44.97元，中文在線(300364-CN)漲5.67%報9.13元，視覺中國(000681-CN)漲5.31%報28.38元，華策影視(300133-CN)漲5.75%報10.49元，慈文傳媒(002343-CN)漲3.56%報29.1元;歡瑞世紀(000892-CN)盤中一度漲幅超4%，現該股漲2.34%報5.68元，唐德影視(300426-CN)漲2.22%報15.18元;華誼兄弟(300027-CN)盤中由跌近3%一度拉升漲2%，現漲0.14%報7.37元。

消息面上，受“陰陽合同”事件影響，傳媒股昨日遭遇重挫。今日，多家公司對此進行了回應。

唐德影視回應稱，作為上市企業，公司始終嚴格遵守《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等上市公司監管法律、法規和要求規範運營;每一會計年度外部審計機構對公司進行現場審計均出具了標準無保留意見的審計報告;與此同時，相關政府主管部門定期對公司進行現場檢查、指導工作，公司不存在簽署陰陽合同以及偷漏稅的行為。華誼兄弟6月5日在互動平台上表示，公司一直遵守上市公司法律法規，與合作演員簽署的合同均合法合規，併依法及時繳納相關稅費。中國電影在互動平台上表示，公司的生産經營均在嚴格遵守國家法律法規的前提下組織開展，影視製片、演藝經紀等各項業務均合法合規。

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