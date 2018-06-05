5月份中國物流行業景氣指數環比回升

中國物流與採購聯合會發布的5月份中國物流業景氣指數為56.1%，較上月回升1.5個百分點。分析認為，這顯示出中國物流活動較活躍，物流行業向好發展。

統計數據顯示，5月份中國物流需求繼續增加，新訂單指數上升;庫存周轉次數指數回升，平均庫存量指數回落;固定資産投資完成額指數回升。

同期，業務總量指數為56.1%，比上月回升1.5個百分點;新訂單指數為54.5%，比上月回升1.6個百分點。庫存周轉次數指數回升0.6個百分點，為52%，平均庫存量指數回落5.7個百分點，為48.9%。固定資産投資完成額指數回升5.1個百分點至57.5%。

中國物流信息中心副主任何輝認為，5月份，中國物流業景氣指數保持回升態勢，顯示出物流活動較活躍，物流行業向好發展。

這具體體現在三方面：一是需求旺盛，訂單量增加，業務量回升，從品種上看，食品及農副産品物流活動活躍;二是供需均衡，物流相關固定資産投資保持增長，用工需求旺盛，物流從業人員增多，但供應面有趨緊迹象;三是隨著“降本增效”政策的逐步落實，成本指數呈現回落態勢，物流企業成本有所降低。

分析稱，從後期走勢看，新訂單指數回升1.6個百分點，回升至54.5%;業務活動預期指數保持60.8%的較高水平，預示著中國社會物流運行會繼續有所回升。

來源：信息時報

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