中磊股東會通過每股配息3.75元 並決議私募引進策略投資夥伴

寬頻設備大廠中磊今 (5) 日舉行股東常會，承認 2017 年度財報及盈餘分派案，EPS 達 5.38 元，並通過每股將配發現金股利 3.75 元。股東會也決議通過私募案，期藉由引進策略投資夥伴，強化產業競爭力，蓄積下一階段成長動能。中磊董事長王伯元表示，2017 年整體市場充滿契機與挑戰，中磊秉持系統整合的軟體研發優勢，著重產品附加價值提升，持續進行產品組合優化。同時，積極擴大全球營運版圖，電信市佔率持續提升，除既有之北美、中國及歐洲市場外，更積極佈局俄羅斯、拉丁美洲及東南亞等新興市場，加速營運升級。



展望下半年整體景氣，中磊將持續投入 5G 及 AI 人工智慧領域之創新研發，新產品如：雲端物聯網、智慧能源、智慧城市、LPWA 低功耗廣域解決方案等將逐漸增溫，預期新市場及新產品將進一步挹注營運表現。



中磊 2017 年度合併營收達 386 億元、年增 5%，連續 4 年改寫公司營收新高紀錄。累計全年營業利益為 15.34 億元，歸屬母公司稅後淨利達 13.12 億元，以加權平均股數約 244 百萬股計算，EPS 達 5.38 元。股東會也決議，通過盈餘分派案，合計每股配發現金股利 3.75 元，配發率達七成。

