星巴克執行主席舒爾茨將卸任 考慮「其他選項」

全球咖啡連鎖店星巴克(SBUX.O)董事會執行主席舒爾茨(Howard Schultz)將卸任，從6月26日起生效，引發外界揣測這位有話直說、有自由主義傾向的高管將參加美國總統競選。

今年64歲的舒爾茨在約40年的時間裏，將星巴克打造成世界最有影響力的全球品牌之一。在他的領導下，星巴克從當年只有11家咖啡館成長至在77個國家擁有28,000家門店的規模。

舒爾茨於去年成為星巴克執行主席，將首席執行官的工作交給了Kevin Johnson，當時星巴克在主要的美國市場的增長出現降溫跡象。

那一降溫趨勢並沒有減退，一些分析師和投資者已經開始敦促星巴克減少在美國增設新店，目前星巴克在美國已經擁有超過14,000家門店。

一些投資者將周一的消息解讀為一個信號，表明舒爾茨終將如同外界預期進軍政界。

「兩年來，我一直認為舒爾茨將尋求獲得2020年民主黨總統候選人提名...現在我仍然這樣認為，」對沖基金Seabreeze Partners Management Inc.創始人Douglas Kass稱。他持有星巴克股票空倉。

近年來，舒爾茨多次否認具有政治野心，但上周接受CNN采訪時，他對這個問題的態度似乎更加開放。

當特別被問到競選美國總統的問題時，舒爾茨周一在紐約時報的一篇文章中稱：「我願意考慮多種選擇，可能也包括公共服務。但我還遠未到就未來做出任何決定的時候。」

來源：路透6月4日

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