尚凡股東會通過不配股 今年以轉盈為目標

尚凡資訊 (5278) 上午舉行股東會，會中承認 2017 年度財報，由於去年每股虧損 0.64 元，因此決議不配發股利。會中也順利改選董監事，董事長仍由張家銘續任。尚凡 2017 年營收 4.87 億元，稅後虧損 0.09 億元，每股虧損 0.64 元。



尚凡董事長張家銘指出，尚凡經營雲端交友 App，旗下產品以《iPair》、《SweetRing》與《weTouch》等三款 App 為主，公司全產品全球下載次數達到 1600 萬次。去年《iPair》交友 App 研發直播產品後，營收爬升速度加快，也帶動《SweetRing》與《weTouch》等多款以月費收費為主的 App，全球營收亦持續成長。



2018 年尚凡將重心集中再海外營收貢獻明顯的戰略市場經營，包括台港澳、日本、馬來西亞、泰國、印尼、印度、美國及墨西哥等。



尚凡今年第一季營收達 1.71 億元，創新高，稅後盈餘 0.17 億元，每股盈餘 1.2 元。對於第二季展望，張家銘表示，直播目前還持續成長，占營收達 50%，今年全年以轉盈為目標。



股東會也通過改選 9 席董事，當選人分別為張家銘、林東慶、林志銘、舒雨凡、廖文宏及張立；獨立董事則為何吉弘、林冠宇、余弘偉。

