【異動股】小米概念股走勢活躍 水晶光電(002273-CN)漲超7%

6月5日早盤，小米概念股走勢活躍，截至目前，水晶光電(002273-CN)漲7.52%報15.45元，歐菲科技(002456-CN)漲5.27%報18.17元，東軟載波(300183-CN)漲5.12%報16.22元，安潔科技(002635-CN)漲4.99%報17.89元，長盈精密(300115-CN)漲4.91%報14.53元，藍思科技(300433-CN)漲4.26%報24.01元，同益股份(300538-CN)漲4.22%報42.0元，領益智造(002600-CN)、東山精密(002384-CN)等均走強漲逾4%。

消息面上，據媒體報道，小米IPO計劃通過CDRs形式在内地發售30億美元，佔IPO募資總額30%，其餘部分在香港發售;發行節奏上初定於7月9日進行IPO定價，7月16日發行CDR，7月17日發行H股。

東北證券表示，目前來看，小米有望領先BATJ網易，成為首家通過CDR方式在A股上市的獨角獸企業。從投資角度來看，預計將與A股IPO配售類似，IPO定價可能參照港股發行定價;併且參考360回歸後股價表現(PE高點至130x);此外，首例CDR落地預期明確後所帶來的成長股機會;除了小米産業鏈直接相關的公司，小米若通過CDR完成A股融資實質上意味著上市機製創新的階段性完成，其他海外上市新經濟龍頭公司回歸時間表也將大概率確定，這種預期逐步被市場接受後將提升市場對成長股龍頭的關註度和青睐度。

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