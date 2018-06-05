【異動股】光伏板塊持續低迷 陽光能源(300274-CN)等2股跌停

今日早盤，光伏板塊持續低迷，截止發稿，陽光能源(300274-CN)跌停報11.3元，隆基股份(601012-CN)跌停報18.11元，晶盛機電(300316-CN)跌9.1%報12.38元，三超新材(300554-CN)跌7.16%報69元，中環股份(002129-CN)跌5.68%報7.8元，福斯特(603806-CN)、正泰電器(601877-CN)、林洋能源(601222-CN)等股均跌近3%。

消息面上，暫停普通地面電站指標發放、分布式光伏規模受限、調低上網電價……6月1日，國家發改委、財政部、國家能源局聯合發布的一份《關於2018年光伏發電有關事項的通知》(簡稱“531新政”)在行業内引發熱議。

國家發改委研究員、可再生能源學會理事、光伏産業專家王斯成緻函中國可再生能源學會光伏專委會，稱“531新政”將會對中國光伏製造業造成很大衝擊。

國家能源局指，普通光伏電站發展很快，部分地方出現棄光問題。暫不安排2018年普通光伏電站建設規模，既是緩解消納問題，也是為先進技術、高質量光伏發電項目留下發展空間。此外，近兩年分布式光伏一直保持迅猛增長的發展勢頭，部分地區呈現出發展過快，與電網不協調等問題。針對這一情況，明確安排1000萬千瓦左右規模用於支持分布式光伏項目。5月31日(含)前併網項目納入中央財政補貼範圍，年内建設投産的其他項目由地方根據自身財力、消納能力等依法予以支持。

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