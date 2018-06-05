墨西哥出手了！宣布對美國部分農產品徵收20%關稅

路透社援引消息人士報導稱，墨西哥政府將向自美國進口的豬腿肉和肩胛肉徵收 20% 的關稅，於 6 月 6 日生效。

墨西哥加徵關稅的決定，回應了美國的鋼鋁進口關稅。美國總統川普上周宣布，自 6 月 1 日起，恢復對歐盟、加拿大、墨西哥的鋼鋁進口關稅。

墨西哥是美國第三大貿易夥伴，僅次於加拿大和中國。2017 年，墨西哥自美進口豬肉 14.7 億美元，在美國出口的豬肉中占比 23.7%，其中豬腿肉和肩胛肉進口量約 10.7 億美元。

墨西哥經濟部長 Guajardo 上周四表示，會在本周宣布對多種美國產品的對等報復行動，包括豬肉、蘋果、葡萄、奶酪和平軋鋼等。美國主要向墨西哥出口這些商品的原產州，都是 2016 年美國大選中川普贏下的州。

墨西哥宣布徵稅的豬腿肉和肩胛肉，在美國需求有限。美國更青睞排骨和培根，而墨西哥烤肉等當地傳統美食需要用到豬腿肉和肩胛肉。

路透的報導還提到，墨西哥豬肉生產商稱，如果墨西哥決定長期向自美進口豬肉徵稅，墨西哥有可能會加大自巴西進口豬肉；而關稅還有可能會令墨西哥豬肉價格上漲，抑制消費。

「貿易戰在一系列衝突紛沓而至時到來。在這種情況下，這只是第一步的回應。」 墨西哥經濟部長 Guajardo 當時對墨西哥電台警示，墨西哥只是剛剛開啟對等的報復行動。

墨西哥的關稅報復措施曾成功令歐巴馬時期的美國政府讓步。2011 年，美國取消了一項過境公路貨運方案，該方案允許墨西哥卡車司機駛入美墨邊境的 4 個州。

墨西哥隨即開啟強勢貿易報復，對美國的 90 種商品（集中在農產品）徵收報復性關稅，最高關稅高達 45%。

最終，歐巴馬政府與墨西哥重新達成跨境運輸協議。

「一年多以前，似乎全世界都在說『可憐的墨西哥』，但現在，墨西哥正和全世界一起面對這些威脅。」 墨西哥經濟部長 Guajardo 此前提到。