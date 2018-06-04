洗錢防制成本增 3公股行庫調漲外幣匯款手續費

因應洗錢防制成本增加，繼第一銀行和合作金庫銀行公告調高外幣匯出匯款相關手續費之後，彰化銀行也在官網公告，將於 8 月 1 日調高郵電費，其中外幣匯出匯款 (含退改匯) 郵電費部分，外匯指定銀行 (DBU) 每通從原本新台幣 220 元，調高至 300 元。

一般來說，民眾到銀行做國際匯兌業務，外幣匯出匯款部分會有手續費和郵電費，而手續費每筆按 0.05% 計收，最低 100 元，最高 800 元；郵電費部分，以彰銀為例，原本匯款後打一通電報費用 220 元，現在提高至每通 300 元，而調整郵電費的原因，就是反映銀行作業成本的增加。

根據資誠 (PwC) 指出，若要貫徹洗錢防制工作，銀行估計，至少需要額外增加 15% 至 20% 的成本支出，若要維持高競爭力並吸引長期投資，成本甚至可能攀升至 30% 至 40%。

為了因應洗錢防制成本增加，第一銀行 4 月中旬就先行公告，為合理反映防制洗錢及打擊資恐成本，6 月 13 日起，外匯匯出匯款業務，調整每通郵電費為新台幣 300 元 (外匯指定銀行 DBU) 或等值 15 美元 (國際金融業務分行 OBU)，率先泛公股行庫調漲。

接著合庫銀也公告，6 月 18 日起新增部分外匯業務收費標準，包括匯入匯款查詢電報費、外幣現鈔、出口信用狀轉讓等手續費，其中非合庫銀存戶臨櫃兌換外幣現鈔時，得加收 100 元手續費。

而繼第一銀行和合作金庫銀行之後，彰化銀行也在官網公告，將於 8 月 1 日起調高電郵費，外匯指定銀行 (DBU) 每通從原本 220 元調高至 300 元，國際金融業務分行 (OBU) 則從每通 10 美元調高至 15 美元。