【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國 5 月就業報告優於市場預期，顯示美國經濟正在逐步升溫，推動週五美股上漲，加上蘋概股因蘋果新機將於 6 月量產，市場預期業績將逐步升溫影響，推動今日台股大漲 160.42 點突破 11000 點整數關卡；籌碼面上，外資現貨部位買超 75.12 億元，三大法人現貨部位買超 104.33 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國 5 月新增非農就業人數 22.3 萬人，失業率下降至 3.8%，創 18 年低點，同時平均時薪較前月上升 0.3%，所有數均超越市場預期，顯示美國經濟成長依舊強勁，蓋過了近期對貿易戰重新點燃的憂慮，美股在銀行及科技股領漲下全面反彈走高，那斯達克收盤再創波段新高；在就業數據強勁下，美元受到激勵走高，不過一般認為不影響 FED6 月升息，上漲幅度因此有限。

《國際商品市場焦點分析》

OPEC 及俄羅斯是否暫緩放寬減產協議仍有疑慮，但美國原油產量卻是持續增加，繼 EIA 公布美國原油日均產量攀升至 1047 萬桶，創新高點後，貝克休斯報告顯示美國石油活躍鑽井數增加 2 座至 861 座，已連 8 周增加，再創 2015 年 3 月來新高，原油期貨受到衝擊雙雙下挫，WTI 期貨也跌破近期低點；美國就業數據強勁加上股市上漲避險需求減退，６月黃金期貨下跌失守 1300 美元。

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