Facebook敗給Youtube 微信輸給QQ：天下00後的喜好殊途同歸

2018 年，Facebook 不再壟斷美國青少年的社交世界——它敗給了更新鮮、更人少的 YouTube 和 Snapchat。

美國皮尤研究中心的最新調查顯示，美國青少年只有 51% 是 Facebook 用戶，而 YouTube 用戶的比重高達 85%。

而且，在被問及「最常用的線上社交平台是什麼」時，只有 10% 的受調查青少年選擇了 Facebook。在美國 00 後中最受寵的社交平台是 Snapchat 和 YouTube，二者顯著領先第二梯隊的 Instagram 和 Facebook。

皮尤研究中心 2018 年的調查與 3 月 7 日 - 4 月 10 日間進行，受調查的青少年在 13 歲至 17 歲之間，覆蓋樣本超過 700 個。

數據來源：皮尤研究中心

皮尤研究中心 2015 年的同一調查顯示，當年排在榜首的 Facebook，滲透到了 71% 的青少年人群中，而且有 41% 的青少年將其標為「最常使用」。

進一步對比 2015 年和 2018 年的調查結果，Instagram 和 Snapchat 仍然穩定在二、三位，使用率均有約 20% 的上升。推特和 Tumblr 的使用率和「最常使用率」都有小幅下跌，但總體變動不大。

谷歌對標 Facebook 的競品 Google+，當時還能擁有 5% 的忠實粉絲。

兩年前 YouTube 和 Reddit 還沒有被納入這一調查。

數據來源：皮尤研究中心

皮尤研究中心還提到，不同背景的青少年在社交網站的選擇上也有部分差異。女生（42%）相比男生（29%）更常用 Snapchat，男生（39%）比女生（25%）更青睞 YouTube。白人青年（41%）比西班牙裔（29%）或黑人青年（23%）更愛用 Snapchat，黑人（26%）青少年比白人青少年（7%）更常用 Facebook。

對於 Facebook 公司來說，在青少年群體中的市占率似乎並不樂觀。2018 年，僅有 15% 的青少年用戶「最常使用」Instagram。對於 Facebook 公司來說，旗下產品的「最常使用」率，在三年間從 61% 劇減至 25%。

離開 Facebook 的用戶，更多地去了 YouTube 和 Snapchat 那裡，而不是 Instagram。

從 Facebook 到 YouTube

Facebook 在青少年中逐漸不受寵，這在其他研究中也有體現。eMarketer 去年的研究就顯示，2016 年以來，美國和英國的 Facebook 的青少年受眾已經連續兩年下滑。

尼爾森今年 4 月的調查也顯示，包括 YouTube、Waze 等谷歌系線上媒介占據了用戶 27.4% 的使用時間，相比去年上升 3%；而 Facebook 系則下滑兩個百分點，跌至 16.3%。

皮尤研究中心並未在 2018 年的調查中討論青少年從 Facebook 轉向 YouTube 的原因。不過，這就是年輕人——當一種事物成為主流，吸引更多用戶（主要是父母）時，青少年就會毫不猶豫地拋棄它，追尋下一個自由的風口。

這在中國的 00 後中也有體現——00 後更喜歡 QQ 而不是微信，一方面因為 QQ 的個性化程度更高，更主要的動因還是，微信上的家長太多了。

「父母入駐的那一瞬間，他們就毀了它（Facebook）。」在英國《衛報》今年 2 月的報導中，一名 24 歲的受訪者如是說。該男子目前已經不太使用 Facebook。

「我覺得有點無聊，它（Facebook）現在更生活化了。」一名 17 歲女性受訪者對《衛報》稱。她與另一名 18 歲男性受訪者均對《衛報》表示，他們會使用推特，推特的廣告比 Facebook 更少，也能獲得多數他們需要的新聞。

今年 3 月底數據泄露風波後，Facebook 的用戶流失更為嚴重。