恒指「新貴」石藥(01093-HK)當前重中之重是「新藥布局、研發管線」

石藥集團(01093-HK)為恒生指數50年來首次將一隻生物醫藥股放入其成分股籃子。《上海證券報》記者前往石藥集團採訪，恰逢石藥集團管理層剛從深圳調研回來。「公司組織管理層專門去騰訊(00700-HK)、華為調研。我們最大的感受是，企業要發展，還是要靠創新驅動。」石藥集團副總裁張赫明稱。

當記者問及成為恒指「新貴」，石藥集團董事會主席蔡東晨卻笑言「沒有太大的感覺」。他表示，當前最重要的事是「新藥布局、研發管線」。

縱觀石藥集團發展史，創新貫穿著石藥企業發展、轉型升級的始終，也是蔡東晨率領石藥創出一個個業績高峰的動力源泉。「企業想要保持高增長，成為行業龍頭，就必須具備極強的創新能力。」蔡東晨說。

2005年，石藥集團推出了治療中風的國家一類新藥恩必普(丁苯䣭)，自此進入創新藥生產的新時代。此後，治療認知障礙的歐來寧、治療高血壓的玄寧等一系列的創新藥，以及多美素、津優力、艾利能、諾利寧等抗腫瘤藥品陸續研發成功。到2017年，其創新藥銷售收入達65.82億港元，成為石藥最主要的收入來源，也成為石藥所有產品線裏增速最快的一個板塊。

一個新藥從研發到上市可能需要8到12年。蔡東晨指出，石藥的轉型實際上是從1999年便開始了，今天大家看到的，是石藥集團轉型的成果。

1999年，石藥集團斥資5000萬元人民幣，從中國醫學科學院取得了國家一類新藥恩必普(丁苯䣭)的專利。2005年，恩必普終於獲批上市，並於2010年之後進入快速增長階段。去年，恩必普(膠囊及注射)的銷售額已高達約36億港元。

「2017年，恩必普軟膠囊和註射液兩個劑型都被納入新的醫保目錄，多了註射劑的進入，相信恩必普的市場擴容會進一步提速。預計2018年恩必普的銷售額會進一步增長至50億港元。」孫聚民說。

石藥集團在今年初曾設下目標，創新藥的銷售額爭取過百億，較去年65.8億港元增長52%。在最新公佈的一季報中，創新藥收入為23.6億港元，同比增長66%。蔡東晨預計：「今年創新藥的銷售額可能不止100億港元。」石藥在仿製藥領域也同樣值得期待。首仿新藥白蛋白紫杉醇在今年2月獲批上市後獲得熱捧，今年預計實現銷售額2億至3億港元，2019年銷售額預計突破10億港元。今年已經有2個品種通過了一致性評價，下半年預期還有5個至7個品種獲批，都將對石藥的仿製藥銷售額快速增長形成支撐。

石藥的創新步伐不會僅限於此。據石藥集團副總裁姚兵介紹，石藥目前在研新藥項目約200個，含70個新分子，其中包括40余個大分子和細胞治療藥物、30余個小分子，主要集中在心腦血管、代謝類疾病(如糖尿病)、腫瘤、精神、神經等領域。

發力抗腫瘤藥和生物醫藥

「公司未來會有持續不斷的新產品註入，特別是在抗腫瘤領域，目前有接近50個新藥在研發中。」孫聚民透露。

「抗腫瘤藥是我們長期布局的專業領域，是集團增長最快的業務，去年銷售額突破10億元，增長逾七成，今年的目標是比去年再翻一番，爭取明年再翻倍。」蔡東晨預計，在三五年後，石藥有望成為中國「癌藥一哥」。

孫聚民則預計，抗腫瘤板塊在未來三年左右銷售額能夠達到50億港元以上，和以恩必普為主的心血管藥物一起，成為石藥的兩個拳頭板塊。

生物醫藥也是石藥集團加速布局的領域。姚兵介紹，在研的約200個新藥裏，有40余個大分子和細胞治療藥物，即生物制藥。此外，石藥在美國建立了4個生物實驗室，也在石家莊建立了生物研發中心。

今年1月份，石藥收購了武漢友芝友39.5%股權，成為其第一大股東。武漢友芝友為一家生物科技公司，主要從事開發創新生物藥物，致力於研究抗癌雙特異性抗體，其中一個雙特異性抗體已獲得臨床批準。「我們也在不斷尋找新的並購標的，生物制藥板塊是重點方向。」孫聚民說。

據悉，石藥集團專門用於大分子生物製品研究的新研發大樓，已經在修建中。

做世界級的民族醫藥品牌

「20年前，我的夢想是‘讓外國人的血管裏流著中國製造的藥品’。今天看來，這個目標已經基本實現。石藥的下一個夢想是拿出更多有前瞻性、原創性的科技成果。」蔡東晨表示。

據張赫明介紹，2017年，石藥集團的出口交貨值已經達到6億美元，其中成品藥約占了一半，在2017年中國醫藥保健品出口企業中排名第一。

通過FDA認證以及ANDA品種數量的多少，在很大程度上代表了醫藥企業的國際市場的競爭力與影響力。截至2018年1月，石藥已經有14個藥品取得ANDA註冊批準，另有5個ANDA品種預計在2018年及2019年獲批。

早在1999年，就把“做好藥，為中國「定為企業理念的石藥集團，一直有一個做世界級民族醫藥品牌的夢想。「要作出全球認可的創新藥，石藥創新能力必須達到國際水平，而這需要高端人才。」孫聚民說，「相比入選恒指後會有更多國際資本關註石藥集團，我們更看重石藥作為入選恒生指數的唯一一家醫藥股，在國際市場上美譽度的提升，因為這會讓我們在吸引醫藥高科技人才方面更有競爭力。」石藥集團副總裁、研發事業部總裁姚兵表示，未來公司會持續加碼研發投入。「2018年，石藥集團的研發投入估計達到15億元，未來的研發投入將保持在成品藥營收10%的水平。」

據瞭解，石藥集團現在有三級研發體系，研發人員有1500人，其中博士、碩士及有海外留學背景的占了一半，目前正在進一步「招兵買馬」，吸引高端人才。除了在美國得克薩斯、新澤西州的普林斯頓、加州的4個獨立實驗室，石藥集團目前還有新型藥物製劑與輔料國家重點實驗室和國家手性藥物中心，都設在河北石家莊。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)