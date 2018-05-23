和勤通過每股配發0.29999元股利及辦理1500萬股私募現增案

高端精密沖壓大廠和勤精機 (1586) 下午召開 2018 年股東會，除承認 2017 年財報外，也通過每股配發現金股利 0.2 元及股票股利 0.09999 元，此為和勤近三年來首度轉盈並首度配息。股東會並通過以私募方式辦理現金增資，發行限額 1500 萬股。和勤 2017 年合併營收 22.24 億元，年增 15.03%，創下歷史新高，毛利率 20.51%，營益率 6.87% 也創下掛牌以來的最高，稅後淨利 3019 萬元，是 2015 年來首度轉盈，每股稅後盈餘為 0.42 元。



和勤董事長黃亦翔指出，目前二大主力產品為硬碟機構件 (VCM Plate) 與汽車零組件(變速箱／離合器類、門鎖類、液壓泵類、煞車零件類和發動機零件等)，兩者佔營收比重分別為 35% 與 59%。



黃亦翔表示，公司近年致力於營運調整、新技術導入及製程／產線改善，積極擴大汽車零件產品之開發，新品開發成效已陸續顯現。



展望今年，全球硬碟產業仍可維持一定的出貨量，和勤的 VCM Plate 占全球市場約 20 到 30%，是穩定的獲利來源；汽車零組件部分，主要客戶為中國汽車大廠，可望受惠中國汽車市場成長，為和勤獲利成長的關鍵。黃亦翔表示，未來仍致力於產品多角化規模經營，擴大汽車零件產品的營業比重，提升設計及製程能力，強化內部管理以降低成本；在目前的基礎上，持續爭取與現有客戶的營收佔比，並憑藉產品及模具設計能力的核心競爭優勢，積極獲取國際大廠的業務合作機會。



和勤 2018 年第一季合併營收 6.03 億元，年增 10.94%，為僅次於去年第四季的單季歷史次高，稅後淨利 1515 萬元，年增 153.45%，EPS 達 0.2 元。

