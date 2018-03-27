共享單車Mobike攻日 攜手星巴克、麥當勞解決「亂停」亂象

日本共同社報導，中國共享單車龍頭摩拜單車（Mobike），將正式開拓日本市場，6 月以東京為開端，今年將進駐 20 座城市，投入 3 萬輛單車，並與便利商店、連鎖餐飲合作，在店鋪外設置專用停車場，解決亂停亂象。

報導指出，摩拜單車除與 3 家便利店巨頭之外，還將推進與日本麥當勞、星巴克咖啡日本（東京）等餐飲巨頭合作，在店外設置專用停車場，預計還將與地方政府和擁有閒置地皮的房地產公司攜手，在年內確保 4000 處停車場。

與可以任意停放單車的中國不同，日本管制嚴格，共享單車必須設置專用停車場，因此摩拜單車計畫與擁有停車場土地的企業進行廣泛合作；對於合作企業而言，也享有增加來店客人的好處，目前部分餐飲連鎖店考慮對摩拜單車用戶，實施折扣服務。

摩拜單車已在福岡市等地推出試點服務，單車配備全球定位系統，使用者可用手機搜尋距離最近的自行車，並且進行預約、支付，讀取二維碼後，數秒內開鎖騎乘。使用費為每 30 分鐘 50 日圓，除了可以信用卡支付外，外來也能利用 LINE 手機支付等。

日本政府正在推動普及有益於健康和環境的共享單車，在旅遊景點很多外國遊客利用單車，瞄準該具有潛力的市場，雅虎和 Mercari（東京）等大型企業紛紛涉足。

為了緩解交通壅堵、促進汽車廢氣減排和居民健康，新加坡和英國已決定引進摩拜單車，日本將成為該公司第三個海外市場。