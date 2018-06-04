百度AI開發者大會7月初舉辦 將發布前沿性産品

6月4日，百度官方宣布，其AI開發者大會“Baidu Create 2018”將於7月4日-5日在北京國家會議中心舉辦。屆時將有來自全球數千名開發者共同探討AI最前沿技術、産業、商業化動態。

據了解，2018百度 AI 開發者大會聚焦於平等開放賦能，大會將會重點討論人工智能前沿技術、産業化、商業化等重要議題。現場百度還將發布AI前沿革命性技術産品。

據大會安排，在7月4日上午舉行的主論壇之後，大會還將在7月4日下午至7月5日全天舉辦超過10場不同主題的分論壇，分别聚焦百度大腦、智能小程序、智能生活、智能駕駛、智能雲與物聯網、智能金融、AI CITY、AI設計等領域。本屆大會還同步開設了PaddlePaddle、DuerOS技能開發、智能小程序接入、無人車安全實踐等20餘場技術公開課。

目前，百度Apollo自動駕駛開放平台已叠代至2.5版本，擁有超過100家合作夥伴。先後獲得北京、福建、重慶等城市的多張自動駕駛路測牌照;百度AI開放平台已開放100餘項核心AI能力，接入開發者與合作夥伴數量超過50萬，覆蓋地産、企業服務、物流、零售、教育、會展、智慧社區等多個領域。

此前，2017年的百度開發者大會吸引了超過6500位來自全球的AI專家、開發者及合作夥伴參加。大會公布了百度完整的AI生態開放戰略，推出Apollo、DuerOS兩大開放平台及具體開放細節和路徑圖。百度創始人李彥宏親乘百度自動駕駛車輛登上北京五環，推動2017年成為中國的“AI年”。

分析認為，人工智能在全球的熱度不斷提升，也成為中國經濟轉型升級聚焦的重點領域，大量的資本、人才、技術、資源共同驅動人工智能技術研究不斷向前推進。隨著技術日益成熟，人工智能已經開始全面創造新市場、新機會，實現商業化落地，重塑傳統行業發展模式和格局。百度已成為國内人工智能領軍企業，此次將舉辦的百度AI開發者大會將在戰略、人才、技術、場景四大關鍵點全面發力，與其合作的公司將直接獲益。

來源：華爾街見聞

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)