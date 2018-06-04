兆豐銀成立消金事業群 業務聚焦4面向 下半年可望推新聯名卡

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀積極進行組織改造，繼第一階段強化法遵後，第二階段組織改造在 6 月正式生效，而這波最大亮點即設置消費金融事業群和及消金業務處。兆豐銀副總李春香今 (4) 日表示，消金業務未來將聚焦在財管、線上房貸、信用卡及行動支付等面向，其中最快下半年可望推出一張與消費相關的新合作聯名卡。

兆豐銀總經理蔡永義表示，兆豐銀近兩年來檢討原有管理架構，進行數波組織調整，將原有的總管理處，分別整合成企業金融、國際業務、金融市場與消費金融等 4 大事業群，以及風控、資訊與行政等 3 大管理中心。

蔡永義指出，除了企業金融、國際業務及金融市場 3 個事業區塊，原本就是兆豐銀行獲利的核心業務之外，這次組織改造最大的亮點就是設置消費金融事業群，並新成立消金業務處，搭配財富管理處、信用卡處、信託處，藉由人員、業務經驗及系統等資源的分享與整合，擬訂全行消金業務發展策略。

至於消金業務發展策略部分，李春香指出，目前財富管理方向，除了保險、債券和基金 IPO 將持續之外，目前也正研擬機器人理財服務；此外，預計最快下半年推出一張新合作聯名卡；房貸業務上，除了目前可線上房貸徵貸之外，目標未來能推出全數位化線上信貸服務。