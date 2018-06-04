【異動股】中國人保(01339-HK)股價創一個月新高

中國人民保險集團(01339-HK)現報3.98元，升0.27元，升幅為7.278%，股價創一個月新高。成交3480萬股，成交額為1.36億元。

據證券時報，上周五(6月1日)，證監會網站公示，將於6月5日召開發行審核委員會會議，審核中國人民保險集團(港股01339)股份有限公司(簡稱“中國人保”)等3家公司的首發(IPO)申請。中國人保目前在上交所首發排隊的序號為88,保薦機構為中金公司(港股03908)和安信證券。這兩家機構同時擔任主承銷商,中信證券(港股06030)和高盛高華為聯席主承銷商。

中國人保是國内最具歷史的保險集團,歷史可追溯到1949年成立的中國人民保險公司,也是目前資産萬億級的5家巨無霸保險集團之一。

對於資本市場,中國人保也很可能是巨無霸,其45.99億股(A股發行後總股本的9.78%,不考慮超額配售)的擬發行股數在A股歷史上可以排到第八。保守估計,其融資額在100億以上。

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