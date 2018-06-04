【異動股】影視板塊集體大跌 華誼嘉信(300071-CN)跌停

今日早盤，影視板塊開盤大跌，截止發稿，華誼嘉信(300071-CN)跌停報5.12元，華誼兄弟(300027-CN)跌9.54%報7.4元，光線傳媒(300251-CN)大跌8.8%報9.54元，橫店影視(603103-CN)大跌6.5%報32.66元，唐德影視(300426-CN)跌7.52%報15.26元，歡瑞世紀(000892-CN)、慈文傳媒(002343-CN)大跌超6%，華策影視(300133-CN)、幸福藍海(300528-CN)等股跌超5%。

消息面上，針對近日網上反映有關影視從業人員簽訂“陰陽合同”中的涉稅問題，稅務總局高度重視，已責成江蘇等地稅務機關依法開展調查核實。如發現違反稅收法律法規的行為，將嚴格依法處理。稅務總局表示，將在已經部署開展對部分高收入影視從業人員依法納稅情況進行評估調查的基礎上，進一步強化風險防控措施，加大徵管力度，依法查處違法違規行為。據悉，按照稅務總局的要求，江蘇省地稅局已組織主管稅務機關等依法開展調查核實。

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