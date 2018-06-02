中行(03988-HK)(601988-CN)發行中資行境外首筆可持續發展債券

中國銀行(03988-HK)(601988-CN)周五稱，該行通過香港分行成功發行中資銀行境外首筆可持續發展債券，總額30億港元。

連同由倫敦分行發行的10億美元綠色債券，本次發債規模總共14億美元，期限分別為2年、3年和5年，涵蓋固息和浮息品種，將在香港聯合交易所掛牌上市。

中行表示，30億港幣可持續發展債券也是該行第一支境外港幣債券，本次債券發行成本再創該行歷史新低，美元債券信用利差較年初進一步下降2基點，實現零新發溢價，港元債券最終發行價格較初始指引收窄30基個。

可持續發展債券和綠色債券投資者需求強勁、反響熱烈，吸引了知名綠色投資專業機構首次認購，投資者基礎進一步拓寬。港幣品種最終有效訂單45億港元，認購倍數1.5倍，美元品種最終有效訂單17.5億美元，認購倍數1.75倍。

本次債券募集資金將用於對接清潔交通、清潔能源等綠色信貸項目，以及國家助學貸款、個人創業擔保貸款等普惠金融項目，推進綠色金融和普惠金融業務發展，促進環境效益和社會效益提升，獲得安永綠色認證和社會責任認證。

中行已在境外三次成功發行綠色債券，累計發行規模60億美元。

來源：路透香港6月1日

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