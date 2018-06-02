熱門股—押寶FII掛牌行情 鴻海外資5月單月轉買超卡位

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (FII)(601138-SH) 已經完成所有 IPO 流程，接下來就是選定掛牌日子正式掛牌，外資也看好 FII 上市後，母公司鴻海有機會跟著蜜月行情反彈，5 月單月對鴻海正式轉為買超，儘管只買超 1.3 萬張，但是相較去年 11 月到今年 4 月連續 6 個月賣超，外資態度似有翻多跡象。

儘管 FII 日前公佈新股上市繳款狀況，包括線上、線下投資者放棄認購合計約 333.3 萬股，棄購金額達人民幣 4590 萬元，刷新 A 股記錄。但是中國網路三巨頭 BAT 百度、阿里巴巴及騰訊，也一如市場預期，均獲 FII 戰略配股 2178.6 萬股，並將閉鎖 36 個月，讓市場對於 FII 股價表現還是相當有信心。

中國券商推估，2018 年上市新股的平均連續漲停板為 6.9 根，換言之，FII 至少也應該有機會出現 7 根漲停板，尤其 FII 的掛牌價格僅人民幣 13.77 元，市場都普遍認為偏低，因此 FII 的蜜月行情也值得期待。

而外資在買不到 FII 之際，乾脆先買 FII 母公司鴻海，期待鴻海也能演出一場母以子貴的行情走勢。

投資人如果看好鴻海在 FII 掛牌後的股價表現，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如鴻海元富 7A 購 02(077318-TW)、鴻海凱基 7A 購 01(077975-TW)、鴻海元大 7B 購 05(078741-TW) 等。