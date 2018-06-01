西班牙民主政治史上第一人！首相拉霍伊遭彈劾下台

6 月 1 日周五，西班牙首相拉霍伊在不信任投票中落敗，成為西班牙民主政治史上第一位被議會罷免的首相。社會黨領導人 Sanchez 將取而代之。

消息公布後，西班牙 10 年期公債殖利率跌 13 個基點至兩周低位 1.36%；西班牙 / 德國 10 年期公債利差收窄至不到 100 個基點。

投票結果顯示，西班牙議會 350 個議席之中，有 180 席選擇罷免拉霍伊。上周五，因執政黨人民黨內部受賄案——Gurtel 腐敗案，西班牙社會黨對拉霍伊提出不信任動議。

Gurtel 腐敗案被視為西班牙現代史上最嚴重的腐敗案之一。上周四，西班牙國家法院裁定，29 名商人及前人民黨官員犯有詐欺、逃稅、洗錢等罪行。在這份厚達 1687 頁的裁決書中，法院對人民黨毫不手軟，判決監禁年數總計達到 351 年，罰款金額高達 24.5 萬歐元。

在最後一次對議會演講時，執政 7 年的拉霍伊表示，

比起我初初上任之時，現在的西班牙變得更好了，我很榮幸能在此時離開。

2011 年，西班牙房市崩潰，隨後演變成一場金融危機。當時，拉霍伊以壓倒性優勢當選。他接受了歐盟的經濟援助，並為該國經濟復甦奠定了基礎。

目前，西班牙經濟復甦已經走入第五個年頭。但自當選以來，拉霍伊的支持率一直在穩步下降。

目前，管理歐元區第四大經濟體的重擔落到了 Sanchez 身上，但其所屬政黨在議會僅占有 84 個席位。Sanchez 或將提前舉行大選，但現下尚未給出時間表。他表示，希望優先推動社會和教育改革。

英國《金融時報》評論稱，西班牙首相突然更迭，加劇了歐洲國家的政治動盪感。在此之前，義大利長達三個月的「無政府」狀態已將全球市場攪得天翻地覆。

不過，西班牙的情況與義大利不甚相同。西班牙經濟增長強勁，主要政黨也未對其歐元區成員國的身份提出質疑。

反觀義大利，親歐派總統與帶有「疑歐」色彩的組閣兩黨（五星運動黨與聯盟黨）此前一直未能就財長人選達成一致意見。

但台北時間周五凌晨，義大利候任總理孔特公布主要閣員名單，疑歐主義經濟學家薩沃納未在其中，義大利危機終獲暫緩。