中證監新聞發布會要點匯總：首批資本市場老賴名單公布

證監會：進一步完善境外投資者投資A股市場途徑和製度規則

6月1日，證監會新聞發言人常德鵬答記者問時表示，A股正式納入MSCI新興市場指數，是中國資本市場國際化的重要里程碑，也是水到渠成的必然結果。

下一步，中國證監會將以此為契機，進一步完善境外投資者投資A股市場的途徑和製度規則，切實保護投資者權益，有效防範開放過程中可能存在的風險，不斷建設富有競爭力和吸引力的中國資本市場。

兩部門：五方面規範貨基互聯網銷售贖回 實施限額管理

6月1日，證監會新聞發言人常德鵬表示，為有效防控金融風險，中國人民銀行與中國證監會近日聯合發布關於進一步規範貨幣市場基金互聯網銷售贖回相關服務的指導意見。

《指導意見》主要從以下五個方面提出要求。

一是貨幣市場基金互聯網銷售過程中，應當嚴格落實“三強化、六嚴禁”的原則要求。“三強化”即強化持牌經營要求，強化基金銷售結算資金閉環運作與門檻進出要求，強化基於銷售活動的公平競爭要求。“六嚴禁”即嚴禁非持牌機構開展基金銷售活動，嚴禁其留存投資者基金銷售信息，嚴禁任何機構或個人挪用基金銷售結算資金，嚴禁基金銷售結算資金用於“T+0”贖回提現業務，嚴禁基金份額違規轉讓，嚴禁對基金實施歧視性、排他性、捆綁性銷售。

二是對“T+0”贖回提現實施限額管理。對單個投資者持有的單隻貨幣市場基金，設定在單一基金銷售機構單日不高於1萬元的“T+0”贖回提現額度上限，投資者按合同約定的正常贖回，不受影響。

三是除取得基金銷售業務資格的商業銀行外，禁止其他機構或個人以任何方式為“T+0”贖回提現業務提供墊資。

四是規範基金管理人和基金銷售機構“T+0”贖回提現業務的宣傳推薦和信息披露活動，加強風險揭示，嚴禁誤導投資者。

五是要求非銀行支付機構不得提供以貨幣市場基金份額直接進行支付的增值業務，不得從事或變相從事貨幣市場資金銷售業務，不得為“T+0”贖回基金業務提供墊資。

《指導意見》自2018年6月1日起實施，考慮行業機構落實指導意見，要求需要一定的時間，對改造存量業務額度上限給予一個月的過渡期，對改造存量業務墊資模式給予六個月過渡期。

常德鵬表示，相關市場機構應當嚴格落實指導意見，歸位盡責，完成存量業務的規範整改，增強風險防範意識，努力提升合規風控水平，促進貨幣市場基金平穩健康發展。

證監會公示第一批31名資本市場老賴名單

6月1日，證監會新聞發言人常德鵬表示，證監會公示第一批31名老賴名單，將按規定限製乘坐火車高級别席位和民用航空器。涉及逾期不履行證券期貨行政罰沒款繳納義務和上市公司相關責任主體逾期不履行公開承諾的兩類主體。

相關名單，已通過信用中國網站公布，名單自發布之日起，7個工作日為公示期，公示期内，被公示人可向有關部門提出異議，公示期滿，被公示人未提出異議或者提出異議經審查未予支持的，相關部門按照公示名單執行懲戒措施。在一年内限製其乘坐高級别席位和民用航空器。

今後，證監會將例行按月公布名單，持續依法懲戒資本市場的老賴行為，大力夯實資本市場長期穩定健康發展誠信基礎。

公示人員名單：https://hmd.creditchina.gov.cn/

證監會通報五宗違法違規案件

6月1日，證監會新聞發言人常德鵬通報近日證監會對五宗案件作出行政處罰。其中，2宗信息披露違法違規案、1宗内幕交易案、1宗證券從業人員私下接受客戶委託進行證券交易案、1宗短線交易案。

來源：證券時報APP

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