【倫元投顧】尋找相對落後的標的操作

◆盤勢分析

美國商務部周四宣布，6 月 1 日起將對歐盟及加拿大、墨西哥進口的鋼鋁課稅，歐盟與墨西哥也立即表態，將對美國採取報復措施，全球貿易大戰有全面升溫之勢，看來川普普有意對全世界宣戰了；今年雖有北韓核試、美 10 年期公債殖利率突破 3%、義大利政局等利空干擾，但似乎都比不上川普普的好鬥性格，看來今年行情將會在震盪中發展了。線型來看，目前加權指數沿著月線震盪走高，成交量必須維持在 20 日均量 (1401 億元) 之上並溫和遞增，台股才有機會突破 11000 點展開中波段行情，倘若量增遞增不順，則趨勢仍落在 10800~11000 點區間整理。

今天盤面很熱鬧，人氣最旺的兩大族群被動元件、半導體矽晶圓強度減弱，尤其是矽晶圓相對更弱，主要是中國 12 晶圓廠進度落後 2~3 個月，第二季少了漲價誘因，使得股價進入震盪整理。資金人氣散出後，反而推動落後族群補強，如︰網通、光通訊、PA、工具機 (自動化)、紡織、塑化、生技等等；因為資金仍在尋找相對落後的標的操作，顯示市場人氣不致被打散。次產業補漲是好事，有墊高大盤底部功效，預期下週盤勢偏向將以“落後補漲” 為主軸，選股原則為︰一是下半年入旺季的產業(如蘋概)，二是股價位階不能太高，三是具價值低估的個股(如工具機)。

楊天迪 分析師

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