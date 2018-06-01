鷹美(02368-HK)完成收購一越南運動服裝製造公司全部股權

鷹美(02368-HK)公布，於2018年6月1日，租賃物業現有租約已經終止，而Pouyuen Vietnam (裕元間接全資擁有附屬公司)與越南公司已訂立租約; Pouyuen Vietnam 與越南公司已訂立主服務協議。

此外，公司直接全資附屬Jespar Age Limited完成向賣方裕元(00551-HK)非全資附屬Pro Kingtex Industrial Company Limited收購於英屬處女群島一號公司及於英屬處女群島二號公司的全部股權，代價為3161.8萬美元。目標集團已成為公司全資擁有附屬公司，而目標集團的財務業績將併入公司財務報表。

據悉，英屬處女群島一號公司全資擁有台灣分公司，英屬處女群島二號公司全資擁有香港公司，香港公司全資擁有越南公司。

香港公司為投資控股公司，英屬處女群島一號公司為目標集團負責銷售，英屬處女群島二號公司為目標集團負責採購，越南公司為目標集團於越南負責生産運動服。台灣分公司於2018年新成立為目標集團負責銷售。目前，目標集團的銷售訂單主要來自單一客戶，生産由越南公司處理。

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