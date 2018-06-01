VR一體機前景看俏 宏達電、小米競搶大陸市場

研調機構看好虛擬實境 (VR) 一體機市場前景，預估今年出貨量上看 150 萬台，宏達電 (2498-TW) 積極衝刺 VR 一體機，在 Vive Focus 銷售優於預期下，將銷售地區由中國擴及全球，小米也宣布加入戰局，新發表的 VR 一體機今 (1) 日在中國開賣，市場競爭愈加激烈。

目前 VR 一體機產品包括宏達電 Vive Focus、臉書 Oculus Go、聯想 Mirage Solo 等，Oculus Go 是在 5 月初發表，是首款小米和 Oculus 聯合打造的 VR 產品，小米為了在中國大陸上市，特別針對大陸當地進行優化、基於 Oculus 底層技術、採用相同硬體規格，打造出大陸市場專門的 VR 一體機，積極衝進中國的 VR 市場。

研調機構預估， 2021 年 VR 一體機出貨量將達 970 萬台；IDC 認為，VR 一體機大幅降低用戶體驗 VR 的成本，將是 VR 發展的重要關鍵，新的 VR 一體機將推動今年後的滲透率及內容支出。

IDC 預估，2017-2022 年近 5 年內 AR/VR 產品和服務年復合成長率將達 68.5%；企業在 VR/AR 的支出將占今年總支出 48%，預計 2022 年將超過消費支出，且增達 58%，看好從今年起的幾年內，將有更多亞太地區製造、服務、公共部門使用 AR 及 VR。