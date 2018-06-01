【華冠投顧】賴昇楷:今天「誘空」、下周「起風」 什麼族群有機會衝到發瘋???

焦點個股 : 1795 美時、4107 邦特、3532 台勝科、6182 合晶、2492 華新科

前天 "義大利政治動亂" 引發外資大賣、大盤重挫、市場一遍恐慌時，昇楷告訴大家「台股遭外資提款情形和四月份相似，只要見到量極縮，多頭就會拿回球權展開逆襲」，昨天當主流族群 (被動元件、矽晶圓…) 殺很兇、OTC 指數爆量留長上影線時，昇楷告訴大家「這是在甩轎不是出貨」。今天，大盤成交量 1369 億縮到本周最低，出現了前天提到的 "量極縮" 現象，也因此今天 + 74 點為本週最大漲幅，這裡的價量背離是吉非兇，同樣的 OTC 指數量縮 + 0.35%，創今年收盤新高價。

今天台股遇到的情況是「美股利空大跌、強勢主流休息、現貨價量背離、期貨價差轉弱」，在這種條件下逆勢上漲其實不易得到市場認同，甚至很容易吸引空單進場，但要反向思考的是，既然所有不利的情況都發生了，為何大盤還能重新站上所有均線？低量好「誘空」，這邊不要輕易看衰後市，況且下週開始即將陸續公布月報，業績題材可望發酵，一旦正式補量突破「萬一」關卡，上半年作帳行情可望「起風」。

今日盤前 Line@跟大家介紹《生技股》，因為整個族群普遍整理超過一個月，不少個股具備「下檔風險有限、上檔獲利可期」特性，追蹤籌碼過程又發現當中不乏大咖默默佈局者，且 6~7 月國內外有多個生技展，屆時不乏題材加持，故提醒大家留意《1795 美時、4107 邦特、4736 泰博、4123 晟德、4147 中裕》，今日 1795 美時鎖漲停，4107 邦特大漲 + 5.71%，其餘也都收紅，後續可持續留意。

「矽晶圓」族群，昨日普遍創高壓回，今天 5483 中美晶、6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、3016 嘉晶同步回檔整理，何時見到整理尾端訊號，請持續鎖定發文。

昨天「被動元件」看似震很大、殺很兇，但是三巨頭 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂皆無爆巨量下殺或做頭跡象，整個族群明顯是洗盤甩轎，在一片兵荒馬亂中反倒可以優先留意逆勢抗跌或者回到支撐的個股，假使下週台股如期「起風」，當中不難有強股衝到像發瘋，想知道看好的口袋名單嗎? 歡迎加入 Line，到主頁看今天盤後分析文就知道。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。