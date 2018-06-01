【運達投顧】掌握資金避風港

◆盤勢分析

昨天美國宣布對歐盟、加拿大與墨西哥鋼鋁課徵關稅，市場憂心全球爆發貿易戰，結果又造成美股三大指數下跌，近期國際政經跟瘋子一樣反反覆覆從川金會、義大利選舉、美中貿易戰、OPEC 減不減產石油等，都造成股市大漲大跌很大的波動，面對這種情勢分析重點昨天說明以籌碼面來研判才不會有盲點。

1. 由於歐盟的不穩定加上美國對於中國的貿易戰以及現在最新的鋼鋁課稅等都會造成經濟的衰退，因此聯準會對於今年升息次數有機會只有三次，以免太快升息造成全球以及美國的經濟衰退，使得美元近日衝上 95 元後出現拉回，而新台幣匯率這兩天也在美元升多回貶的利多又升值回到 30 元以下，若聯準會只有三次升息那麼下次升息時間落在 11 月的機率大，因此未來還有 6 月的空窗期，除非這段期間油價飆漲造成通膨快速上升否則美元短期已經有見頂的跡象有利新台幣止穩偏向升值，資金外流現象可望減緩有利股市的支撐。

2. 目前對台股多頭比較不利的在於融資的屢創新高，我們以這半個月來的籌碼面來分析，外資總賣超 174 億元投信賣超 51 億元自營商賣超 76 億三大法人在這半個月就總共賣共賣超了 303 億元，而融資昨天增加 5.7 億半個月總共增加了 96.5 億元來到 1836 億元又再創波段新，半個月來台股的買盤幾乎都來自散戶這對籌碼的穩定度不利，因此對於高融資且高位階的股票要留意融資鬆動的風險，但當高位階股出現壓力時對於低位階股則有資金移轉的利多。

3. 依照籌碼面來看有利多有利空再加上國際股市動盪加劇所以台股也無法獨強，以美股位階來看道瓊區間破月線，高科技股近期看似比較強但是蘋果昨天小跌 0.3% 面臨月線保衛戰，原本最強的美光昨天大跌近 8%，因此高科技股目前高檔區間若再不漲下週後半週也會面臨月線的考驗，以此來看台股最佳的走勢就是先維持區間，但是這個區間盤同樣在下週也會面臨月線成本增加，若指數是比較偏弱勢整理同樣的下週後半週台股也會有破月線的風險，因此這裡要注意融資的成本均價在 10900 點若跌破 10900 融資討不到便宜，且技術面跌破半年線 10800 點那麼就是這半個月融資全套的跡象，會讓台股 6 月中旬附近有風險增加的危機。

4. 從以上籌碼面國際股市結構以及台股技術面來看掌握個股的操作才是 6 月勝負的關鍵，尤其高融資高位階股仍建議必須先避開，昨天被動元件震盪加劇目前如國巨日電貿華新科… 等都有高檔區間盤頭的風險，而今天矽晶圓族群如環球晶合晶台勝科中美晶等也出現壓力同樣也是高檔震盪有做頭的陷阱，對於這些高檔股要留意 6 月有下跌的壓力。

5. 資金避風港我們提示幾個方向如 5G 概念股像昨天提示正文今天出量創 4 月中以來的新高，5G 概念股仍有續強的機會，接下來要注意還在低檔的能源概念太陽能族群，而 6 月最強的應該還是會落在生技股，因為高檔股出現壓力時資金會移轉低檔不需大量的股票為主所以生技股受惠，指標股週一我們提示浩鼎當浩鼎一發動其它中低價股就開始走攻擊，浩鼎昨天漲停今天開盤又是漲停可見我們提示的指標是正確的，接下來低檔中低價生技股要留意補量攻擊的機會如承業醫 4164 和康生 1783 基亞 31763 康聯 4144… 等。

※運達投顧 蕭春源分析師

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