滬指震蕩收跌0.65% 創指大跌2%退守1700點

滬深兩市今日雙雙低開，三大指數隨後緩慢拉升。臨近上午收盤，市場指數再度走弱，滬指也再度由紅翻綠，創指持續走弱跌超1%。午後三大股指持續低位震蕩，盡管券商、銀行等金融板塊拉升，但大盤指數依舊無力上攻，創業板盤中跌破1700點，成交量低迷。滬指收報3075.46點，跌0.65%，成交額1665億。深成指收報10169.35點，跌1.23%，成交額2090億。創業板收報1709.55點，跌1.96%，成交額665億。

從盤面上看，僅有鈦白粉、農機、鋼鐵、證券等少數板塊上漲，醫療醫藥、芯片、食品飲料、計算機等板塊跌幅居前。

熱點板塊方面，券商板塊午後直線拉升，第一創業(002797-CN)漲逾6%，山西證券(002500-CN)、浙商證券(601878-CN)等多股紛紛漲逾1.5%。鋼鐵板塊也表現活躍，匯金通(603577-CN)漲停，柳鋼股份(601003-CN)逾5%，本鋼板材(000761-CN)、南鋼股份(600282-CN)等股均紛紛上漲。

愛建證券認為，6月1日A股將正式納入MSCI指數，受此影響北上資金加速進場主攻大消費板塊，併由此激發了其餘相關熱點的活躍，同時中國公布5月官方製造業PMI為51.9%，連續22個月位於榮枯線上方併創半年新高，市場做多信心略有提振，股指震蕩逐級回升。周四的普漲和量價背離預示短期回升的高度或較有限，反過來上檔的跳空缺口也將會對股指形成明顯的阻力，因此預期短期市場寬幅震蕩難以避免，控倉精選個股操作。

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