意大利就業人數超過金融危機前水平

意大利國家統計局31日發表統計報告顯示，意大利今年4月份的就業人數達到2320萬人，比國際金融危機爆發前的2008年4月份多出2.3萬人。

報告顯示，和今年3月份相比，4月份的就業人數增加了0.3%，就業率則增加了0.1個百分點達到58.4%。4月份除25歲至34歲年齡段的人口外，其他所有年齡段人口的就業人數都有增加，其中35歲以上年齡段的就業人數增加了7.7萬人。報告顯示，女性就業人數增加了5.2萬人，自謀職業者增加了6萬人，臨時工增加了4.1萬人，但擁有長期僱傭合同就業的人數下降了3.7萬人。

和去年4月份相比，今年4月份的就業人數增加了0.9%，其中臨時就業者增加了32.9萬人，非固定合同的就業者減少了11.2萬人。

在失業率方面，今年4月份的失業率和3月份持平，仍為11.2%，而15至24歲年輕人的失業率增加0.6個百分點至31.1%。

報告說，意大利的失業率在2014年底達到高峰後，目前已經回落到2012年下半年的水平。

目前意大利的人口總數約為6000萬人。

來源：新華社

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