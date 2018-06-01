京東推出新一代物流無人機打造智慧物流網絡

近日，京東集團在京發布了最新研發的JDY-800物流無人機，其起飛載重上限為840公斤，續航可達1000公里，預計將於2020年開始投入運營，成為“空地一體”三級智慧物流網絡的重要組成部分。

“在無人機領域，我們提出了由幹線、支線、末端配送組成的三級智慧物流網絡體系，基於不同等級的網絡需求，京東自主研發了十幾款不同類型的物流無人機。”京東集團副總裁肖軍表示，隨著京東無人機技術的不斷發展，更具智慧、更大規模的物流網絡正在逐漸形成。目前，京東已獲國家民航局批復，成為允許從事無人機物流運營的試點企業。

肖軍介紹，作為構建智慧物流體系的重要一環，京東無人機去年已開始提供常態化無人機配送服務。截至目前，京東已出動無人機超2萬架次，飛行總里程達10萬公里，積累了大量數據與實際運營經驗。此次新發布的JDY-800沒有駕駛艙，其翼展超過10米，具有全天候全自主飛行能力，巡航高度可達3000米，巡航速度超過200公里每小時。

業内專家指出，融合4G、物聯網、人工智能、大數據和雲計算等技術的智慧物流産業的快速發展，將促進推動産業鏈上下遊轉型升級，成為“新零售”不斷優化的中堅力量。

來源： 新華網

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