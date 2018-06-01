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[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊
※來源：台灣證券交易所

05月31日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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05/31  嘉裕、南紡、華泰、茂矽、錸德、威盛、奇力新、一詮、嘉晶、和鑫、玉晶光、融程電、揚明光、嘉聯益、鈞寶、天瀚、鈺邦、志超、富鼎、杜康-DR
05/30  光罩、茂矽、嘉晶、日電貿、融程電、揚明光、綠能、天瀚、鈺邦、富鼎、杜康-DR
05/29  國巨、奇力新、大毅、大立光、嘉晶、日電貿、綠能、世芯-KY、天瀚、鈺邦、達方、富鼎、杜康-DR
05/28  國巨、錸德、毅嘉、友旺、奇力新、大毅、華新科、日電貿、玉晶光、綠能、瀚宇博、嘉聯益、天瀚、鈺邦、達方、富鼎、杜康-DR
05/25  愛之味、友旺、奇力新、大毅、嘉晶、日電貿、玉晶光、揚明光、綠能、瀚宇博、天瀚、鈺邦、美德醫療-DR、杜康-DR
05/24  友旺、奇力新、日電貿、玉晶光、佐登-KY、潤泰材、泰金寶-DR、杜康-DR
05/23  光罩、奇力新、櫻花建、日電貿、玉晶光、嘉聯益、鈺邦、潤泰材、美德醫療-DR、杜康-DR
05/22  錸德、奇力新、日電貿、玉晶光、嘉聯益、杜康-DR
05/21  威盛、奇力新、日電貿、揚明光、信昌化、訊連、嘉聯益、恒大健-DR、杜康-DR
05/18  奇力新、日電貿、揚明光、信昌化、達方、恒大健-DR、杜康-DR
05/17  嘉裕、錸德、威盛、奇力新、日電貿、揚明光、達方、杜康-DR
05/16  嘉裕、國巨、錸德、奇力新、華新科、嘉晶、禾伸堂、日電貿、信昌化、杜康-DR
05/15  日馳、中環、國巨、錸德、威盛、奇力新、大毅、嘉晶、禾伸堂、日電貿、達方、杜康-DR
05/14  國巨、光罩、錸德、威盛、奇力新、大毅、大立光、嘉晶、禾伸堂、日電貿、玉晶光、杜康-DR、陽光能源-DR
05/11  國巨、錸德、威盛、奇力新、大毅、大立光、禾伸堂、日電貿、鈺邦、杜康-DR
05/10  國巨、錸德、智寶、錩新、大毅、華新科、禾伸堂、日電貿、誠創、世芯-KY、杜康-DR
05/09  新紡、國巨、威盛、大毅、華新科、禾伸堂、日電貿、上緯投控、嘉聯益、杜康-DR、世紀鋼
05/08  禾伸堂、日電貿、上緯投控、泰金寶-DR、杜康-DR、世紀鋼
05/07  新紡、國巨、華新科、大立光、禾伸堂、玉晶光、嘉聯益、美德醫療-DR、杜康-DR、世紀鋼
05/04  新紡、華新科、禾伸堂、世芯-KY、上緯投控、嘉聯益、杜康-DR、世紀鋼
05/03  台揚、燦坤、華新科、東貝、世芯-KY、佐登-KY、杜康-DR
05/02  大立光、世芯-KY、杜康-DR、陽光能源-DR
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05月份累計次休市：01、05、06、12、13、19、20、26、27

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1217   愛之味      01  25
1417   嘉裕        03  16、17、31
1419   新紡        03  04、07、09
1440   南紡        01  31
1526   日馳        01  15
2314   台揚        01  03
2323   中環        01  15
2327   國巨        09  07、09、10、11、14、15、16、28、29
2329   華泰        01  31
2338   光罩        03  14、23、30
2342   茂矽        02  30、31
2349   錸德        09  10、11、14、15、16、17、22、28、31
2444   友旺        01  25
2456   奇力新      04  18、21、22、29
2375   智寶        01  10
2388   威盛        06  09、11、15、17、21、31
2402   毅嘉        01  28
2415   錩新        01  10
2430   燦坤        01  03
2444   友旺        02  24、28
2456   奇力新      10  11、14、15、16、17、23、24、25、28、31
2478   大毅        08  09、10、11、14、15、25、28、29
2486   一詮        01  31
2492   華新科      07  03、04、07、09、10、16、28
2499   東貝        01  03
2539   櫻花建      01  23
3008   大立光      05  02、07、11、14、29
3016   嘉晶        07  14、15、16、25、29、30、31
3026   禾伸堂      09  04、07、08、09、10、11、14、15、16
3049   和鑫        01  31
3090   日電貿      17  08、09、10、11、14、15、16、17、18、21、22、23、24、25、28、29、30
3406   玉晶光      08  07、14、22、23、24、25、28、31
3416   融程電      02  30、31
3504   揚明光      06  17、18、21、25、30、31
3519   綠能        04  25、28、29、30
3536   誠創        01  10
3661   世芯-KY     05  02、03、04、10、29
3708   上緯投控    03  04、08、09
4190   佐登-KY     02  03、24
4725   信昌化      03  16、18、21
5203   訊連        01  21
5469   瀚宇博      02  25、28
6153   嘉聯益      08  04、07、09、21、22、23、28、31
6155   鈞寶        01  31
6225   天瀚        05  25、28、29、30、31
6449   鈺邦        07  11、23、25、28、29、30、31
8163   達方        05  15、17、18、28、29
8213   志超        01  31
8261   富鼎        04  28、29、30、31
8463   潤泰材      02  23、24
9103   美德醫療-DR 03  07、23、25
9105   泰金寶-DR   02  08、24
910708 恒大健-DR   02  18、21
911616 杜康-DR     22  02、03、04、07、08、09、10、11、14、15、16、17、18、21、22、23、24、25、28、29、30、31
9157   陽光能源-DR 02  02、14
9958   世紀鋼      04  04、07、08、09
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總累計次數        225

附記：04月份注意股票及次數

1413   宏洲        (05)、 1439   中和        (03)、 1449   佳和        (01)、 1475   本盟    (02)
1506   正道        (01)、 1514   亞力        (04)、 1519   華城        (02)、 1609   大亞    (03)
1615   大山        (02)、 1720   生達        (01)、 1731   美吾華      (02)、 1734   杏輝    (01)
1760   寶齡富錦    (04)、 1783   和康生      (08)、 1786   科妍        (07)、 2010   春源    (01)
2013   中鋼構      (06)、 2025   千興        (01)、 2031   新光鋼      (05)、 2049   上銀    (01)
2208   台船        (05)、 2323   中環        (04)、 2327   國巨        (01)、 2342   茂矽    (03)
2348   海悅        (01)、 2354   鴻準        (01)、 2364   倫飛        (02)、 2367   燿華    (01)
2375   智寶        (01)、 2376   技嘉        (02)、 2399   映泰        (03)、 2456   奇力新  (03)
2465   麗臺        (01)、 2478   大毅        (03)、 2492   華新科      (02)、 2543   皇昌    (02)
2601   益航        (04)、 2849   安泰銀      (01)、 3008   大立光      (09)、 3026   禾伸堂  (04)
3052   夆典        (02)、 3090   日電貿      (02)、 3231   緯創        (01)、 3312   弘憶股  (01)
3380   明泰        (01)、 3406   玉晶光      (02)、 3432   台端        (01)、 3588   通嘉    (03)
3622   洋華        (01)、 3661   世芯-KY     (04)、 3708   上緯投控    (07)、 4306   炎洲    (02)
4414   如興        (02)、 4545   銘鈺        (05)、 4976   佳凌        (01)、 4984   科納-KY (02)
5519   隆大        (01)、 5906   台南-KY     (01)、 6209   今國光      (01)、 6281   全國電  (02)
6449   鈺邦        (01)、 8443   阿瘦        (01)、 846    潤泰材      (03)、 8926   台汽電  (02)
9103   美德醫療-DR (02)、 911616 杜康-DR     (17)、 9157   陽光能源-DR (01)、 9937   全國    (02)
9939   宏全        (03)、 9958   世紀鋼      (10)
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