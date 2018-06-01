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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月01日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
6182   合晶                     756      3205 5347   世界                    -771        38  
1795   美時                     713      -476 6127   九豪                    -750        77  
3260   威剛                     635      -425 3362   先進光                  -667      -685  
1815   富喬                     632     -1723 4803   VHQ-KY                  -483      -700  
8069   元太                     581     -5876 6147   頎邦                    -480     -1178  
3707   漢磊                     491     -4874 00697B 元大美債7-10            -430         0  
3624   光頡                     426     -2196 6284   佳邦                    -375        85  
1785   光洋科                   336      -259 5425   台半                    -328      -926  
3236   千如                     301      -157 6488   環球晶                  -312      -697  
5483   中美晶                   266      -982 4939   亞電                    -271        -1  
8358   金居                     238        -7 4947   昂寶-KY                 -257         1  
5512   力麒                     194      -720 6175   立敦                    -242      1345  
8415   大國鋼                   191       270 5289   宜鼎                    -234     -1088  
5317   凱美                     190      -431 1597   直得                    -219      -447  
3317   尼克森                   171       606 4128   中天                    -215      -208  
5014   建錩                     166        45 4123   晟德                    -205      -353  
8076   伍豐                     158      -575 6497   亞獅康-KY               -201      -163  
6411   晶焱                     145        55 3078   僑威                    -184      -301  
6129   普誠                     131       -18 8406   金可-KY                 -174      -473  
6274   台燿                     131      1190 8936   國統                    -169      -526  
3491   昇達科                   123       152 3144   新揚科                  -168       -68  
4944   兆遠                     121        84 5340   建榮                    -165      -186  
4114   健喬                     119       208 6245   立端                    -144      -177  
3234   光環                     117       158 6138   茂達                    -138      -860  
5426   振發                     111       163 5475   德宏                    -130        56  
6118   建達                     104      -339 6143   振曜                    -126      -144  
4729   熒茂                      98        25 4167   展旺                    -121      -268  
6244   茂迪                      94      -281 5324   士開                    -105     -2815  
6462   神盾                      90      -569 3221   台嘉碩                  -100      -975  
5255   美桀                      89       228 8155   博智                     -92      -319  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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