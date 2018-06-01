北京冬奧組委公開徵集北京冬奧會特許零售商

北京冬奧組委於6月1日在其官網公開徵集北京2022年冬奧會和冬殘奧會(以下簡稱北京冬奧會)特許零售商，要求應徵企業滿足資信狀況及社會信譽良好、註冊成立兩年以上、註冊資本在人民幣1000萬元以上等多項條件。

這是北京冬奧組委繼5月25日發布特許生産商徵集公告後，首次面向中國内地企業公開徵集特許零售商。

北京冬奧組委在設定特許零售商的資格條件時，除企業資信狀況及社會信譽外，更看重企業的開店資源和經營能力。對應徵企業的要求主要包括：企業資信狀況及社會信譽良好;企業經營範圍符合特許商品零售經營要求;企業註冊成立兩年以上且具備一般納稅人資質;註冊資本在人民幣1000萬元以上;具備自有銷售渠道或在應徵區域内建立銷售網點的能力;具有相關品牌代理的經驗。

徵集區域包括：北京市、河北省張家口市兩個賽區城市及天津市、内蒙古自治區、黑龍江省、吉林省、遼寧省、廣東省、山東省、浙江省，符合條件的企業將簽約成為北京冬奧會特許零售商，在上述省(自治區、直轄市)轄區内的重點商業街區、商場及購物中心、著名旅遊景點、星級賓館飯店、體育場館和機場、高鐵站等人流密集場所開設特許零售店，銷售北京冬奧會特許商品。

來源：中國新聞網

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